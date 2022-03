Brytyjski producent superluksusowych samochodów postanowił zakończyć pewien etap swojej historii. Jak poinformowano w oficjalnym komunikacie, z oferty firmy znikają dwa kultowe, spalinowe modele - Dawn i Wraith. Działania Rolls-Royce’a są początkiem wielkich zmian, które mają nadejść w 2030 roku. Mowa o przekształceniu marki w producenta samochodów wyłącznie elektrycznych.

Ich miejsce ma zająć wyczekiwany, elektryczny Spectre, który choć nie będzie bezpośrednim następcą wymienionych, to przejmie rolę samochodu coupe w ofercie firmy.

Rolls-Royce Spectre - pierwszy elektryk marki

Auto ma powstać na bazie konstrukcji stworzonej przez samego Rolls-Royce'a, co oznacza znacznie ograniczoną ingerencję BMW. Z dotychczas opublikowanych zdjęć można wnioskować, że będzie to coupe z drzwiami otwieranymi "pod wiatr". Model ma być także najbardziej aerodynamicznym Rolls-Roycem w historii, do czego przyczyni się m.in. niedawno zaprezentowana, nowa figurka Spirit of Ecstasy.

Premiera elektrycznego Rolls-Royce’a została zaplanowana na czwarty kwartał 2023 roku.

Na szczęście dla tradycjonalistów, w ofercie wciąż pozostaną modele Phantom, Ghost oraz Cullinan - przynajmniej przez najbliższe kilka lat. Do ich napędu wciąż posłużą jednostki V12 o pojemności 6,75 litra. Uff...

