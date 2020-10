Koncern Hyundaia ma nowego prezesa

Hyundai Motor Group ogłosił dzisiaj, że Euisun Chung – zajmujący wcześniej stanowisko Wiceprezesa Wykonawczego – został mianowany Prezesem Grupy. Dotychczasowy Prezes – Mong-Koo Chung – będzie pełnił funkcję Honorowego Prezesa. Dzisiaj odbyły się niezależne nadzwyczajne posiedzenia zarządów Hyundai Motor Company, Kia Motors Corporation i Hyundai Mobis Co., podczas których dyskutowano powyższe zmiany. Wszyscy członkowie zarządów jednogłośnie poparli nominację Euisuna Chunga na nowego Prezesa Grupy.

Zdjęcie Euisun Chung /

Pod przewodnictwem Euisuna Chunga Hyundai Motor Group otwiera nowy rozdział w historii. Grupa - realizując wizję "Razem dla lepszej przyszłości" - będzie rozwijać i nabywać kluczowe technologie i możliwości, aby przezwyciężyć niepewność rynkową, nie tylko tę związaną obecnie z pandemią koronawirusa.

Reklama

W swoim przemówieniu inauguracyjnym Euisun Chung przedstawił przyszłe kierunki rozwoju Grupy, które będą koncentrować się wokół takich zagadnień, jak "klient", "ludzkość", "przyszłość" i "wkład społeczny".

"Wszystkie nasze cele i wysiłki muszą być zorientowane na klienta. Pierwszym krokiem do zadowolenia klientów jest umożliwienie im skupienia się na własnym życiu za sprawą doskonałej jakości naszych produktów i usług" - powiedział nowy Prezes, Euisun Chung.

Przez lata Euisun Chung kładł nacisk na podejście zorientowane na klienta i jego satysfakcję. Stosował tę koncepcję także szerzej, do całej ludzkości.

"Z myślą o swobodnym przemieszczaniu się i dobrobycie ludzkości opracujemy najbardziej innowacyjną i niezawodną na świecie technologię jazdy autonomicznej, która zaoferuje całkowicie nowe doświadczenia związane z mobilnością" - powiedział nowy Prezes. Euisun Chung stoi na czele transformacji Grupy z producenta samochodów w dostawcę rozwiązań mobilnych w przyszłości.

Grupa będzie oferować rozwiązania mobilne dostosowane do stylu życia klientów i nadal będzie umacniać pozycję lidera na rynku w różnych dziedzinach, w tym w jeździe autonomicznej, elektryfikacji modeli, wodorowych ogniwach paliwowych, robotyce i miejskiej mobilności powietrznej (Urban Air Mobility - UAM).

Grupa utworzyła niedawno spółkę Motional Inc. z firmą Aptiv, aby opracować i wdrożyć wiodącą w branży technologię jazdy autonomicznej. W celu świadczenia usług mobilności Hyundai Motor Group współpracuje z partnerami na całym świecie, aby spełnić zróżnicowane potrzeby ludzi w różnych regionach.

Co więcej, Euisun Chung przewidział potężne możliwości, które tkwią w energii wodorowej i poparł rozwój wodorowego ekosystemu, poprzez szerokie wdrożenie technologii ogniw paliwowych nie tylko w samochodach.

"Nasza światowej klasy technologia wodorowych ogniw paliwowych będzie stosowana zarówno w samochodach, jak i w innych dziedzinach, jako ekologiczne rozwiązanie energetyczne w przyszłości" - powiedział Euisun Chung. "Urzeczywistnimy również wyobrażenia na temat robotyki, mobilności powietrznej w miastach (UAM) oraz innych innowacji, a także rozwiązań z dziedziny Smart City. Te przełomowe osiągnięcia zapewnią ludziom wyższy poziom życia".

Euisun Chung podkreślił również znaczenie wkładu społecznego w miejscach, w których Grupa prowadzi działalność, co odzwierciedla jego wieloletnie zaangażowanie na rzecz społeczności i przyszłego pokolenia.

"Hyundai Motor Group pragnie stać się firmą cenioną za realizację marzeń ludzkości o bezpiecznym i swobodnym przemieszczaniu się oraz o spokojnym życiu, a także za dzielenie się osiągnięciami z klientami na całym świecie".

Transformacja Grupy pod zarządem nowego Prezesa będzie odbywać się również wewnętrznie, z naciskiem na elastyczność działania, podobnie jak ma to miejsce w wypadku firm z branży technologicznej. Pod kierownictwem Euisuna Chunga Grupa przyspieszy wysiłki we wdrożeniu jeszcze wyższej kultury korporacyjnej poprzez wzmocnienie pozycji pracowników i zachęcając ich do intensywniejszej komunikacji.

"Gdy każdy pracownik uważa siebie za pioniera i może skierować tę pozytywną energię w rozwój nie tylko przedsiębiorstwa, ale również przyszłych pokoleń, jestem pewien, że można wykorzystać nowe możliwości. Nawet te w czasach kryzysów" - powiedział Euisun Chung. "Będę wspierać taką kulturę firmy, która szanuje komunikację i autonomię. Kreatywne środowisko pracy, w którym talenty są szanowane i mogą się w pełni realizować będzie promowane".

Grupa usprawni również procesy decyzyjne, aby były szybsze i bardziej przejrzyste, a także wzmocni komunikację ze światem zewnętrznym, aby zwiększyć wartość dla akcjonariuszy.

W ciągu ostatnich dwóch lat Euisun Chung, jako wiceprezes wykonawczy, został doceniony za innowacyjną wizję i udane kierowanie kluczowymi biznesami Grupy.

Euisun Chung, jako Prezes Kia Motors, kierował zmianą działalności przedsiębiorstwa i przewodził rozwojowi Hyundai Motor w dobie globalnego kryzysu finansowego. Gdy pełnił funkcję wiceprezesa, z powodzeniem wprowadził na rynek luksusową markę Genesis.

Mong-Koo Chung, nowy Honorowy Prezes Grupy, wyraził niedawno chęć dalszego rozwoju kariery i poprosił Euisuna Chunga, aby przewodził przyszłemu rozwojowi i kolejnym innowacjom Grupy, wykraczającym poza obecne wyzwania.

Honorowy Prezes Mong-Koo Chung jest powszechnie uznawany za wkład w rozwój globalnego przemysłu samochodowego i został wprowadzony do Automotive Hall of Fame w 2020 roku.

Mong-Koo Chung wprowadził Kia Motors do Grupy podczas azjatyckiego kryzysu finansowego w latach 90. i przekształcił firmę w producenta samochodów, który odnosi sukcesy na świecie. Przeobraził również marki Hyundai i Kia w firmy motoryzacyjne o globalnym zasięgu i uczynił Koreę krajem wiodącym w branży motoryzacyjnej.

Klucz do sukcesu Hyundai Motor Group to uczynienie z jakości priorytetu numer jeden. Honorowy Prezes Mong-Koo Chung ustandaryzował system budowy fabryk, które zapewniają stałą i wysoką jakość produkcji samochodów marek Hyundai i Kia na całym świecie oraz zlecił zbudowanie jednego z największych na świecie ośrodków badawczo-rozwojowych, aby wzmocnić konkurencyjność produktów Grupy.

Poprzez uruchomienie huty Hyundai Steel Co. i opracowanie pierwszej na świecie struktury biznesowej, która dotyczy obiegu zasobów, honorowy Prezes Mong-Koo Chung wprowadził również nowy rodzaj zrównoważonego zarządzania, które pomogło zmaksymalizować synergię w ramach Grupy.

Euisun Chung zapewnił, że będzie kontynuował i rozwijał dziedzictwo zarówno Prezesa-założyciela Juyunga Chunga, jak i honorowego Prezesa Mong-Koo Chunga.