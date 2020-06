Kia numerem jeden w badaniu jakości J.D. Power wśród marek popularnych

Po raz kolejny samochody marki Kia okazały się bezkonkurencyjne w badaniu jakości J.D. Power na rynku amerykańskim. Ich właściciele, podczas pierwszych 90 dni użytkowania, ponownie zgłosili najmniej usterek.

Sukces marki Kia w badaniu IQS od lat są zasługą tych samych modeli - Forte i Soul, które regularnie znajdują się wśród 10 najlepszych samochodów w branży. Sukces w poszczególnych segmentach Kia zawdzięcza nie tylko Forte (samochody kompaktowe) i Soulowi (małe SUV-y), ale również takim modelom, jak Sedona (minivany) i Sorento (SUV-y klasy wyższej średniej).

- Zdobycie pierwszego miejsca w branży już szósty rok z rzędu oraz wygrane w poszczególnych segmentach w badaniu IQS J.D. Power wśród masowych marek branży motoryzacyjnej są jednocześnie ogromnym zaszczytem i motywacją do tego, aby nadal dążyć do bycia tak dobrym jak to możliwe - powiedział Sean Yoon, Prezes i Dyrektor Generalny Kia Motors North America i Kia Motors America. - Z czterema wygranymi w segmentach i czterema dodatkowymi modelami w pierwszej trójce w swoich klasach, filozofia marki - Give It Everything - przynosi znakomite efekty na niezwykle konkurencyjnym rynku motoryzacyjnym.

W raporcie rocznym przeanalizowano odpowiedzi 87 282 respondentów, które odnosiły się do 189 modeli w 26 segmentach. Pojazdy są oceniane pod kątem wrażeń z jazdy, osiągów silnika, jakości pracy skrzyni biegów oraz rozmaitych problemów zgłoszonych przez właścicieli pojazdów, które dotyczą szeroko rozumianej jakości.