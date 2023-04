Hyundai inwestuje w samochody elektryczne. Plany ma ambitne

Spis treści: 01 Hyundai chce być w pierwszej "trójce" największych producentów aut elektrycznych

Elektryczne samochody grupy Hyundai cieszą się sporym uznaniem, czego najlepszym dowodem jest fakt, że po raz drugi z rzędu elektryczny model koncernu został ogłoszony Światowym Samochodem Roku - World Car of the Year. W tym roku był to Ioniq 6, który poza główną kategorią wygrał również w dwóch innych. Mało tego, inny elektryk z gamy koncernu - Kia EV6 GT - został uznany za Światowy Samochód Sportowy Roku 2023.

Koncern ma powody do radości, ale nie zamierza siadać na laurach. W czasie uroczystości wmurowywania kamienia węgielnego pod nową fabrykę marki Kia grupa Hyundai przedstawiła swoje plany.

Hyundai planuje, że do 2030 roku rocznie w Korei Południowej będzie powstawać ponad 1,5 miliona sztuk samochodów elektrycznych. Globalnie natomiast roczna produkcja ma wynieść ponad 3,6 miliona egzemplarzy. W 2030 roku koncern chce oferować łącznie (czyli pod markami Hyundai, Kia, Genesis i Ioniq) 31 modeli zasilanych prądem. Takie wyniki mają pozwolić grupie na wejście do pierwszej "trójki" największych producentów samochodów elektrycznych na świecie. Ma to nastąpić do końca dekady.

Grupa Hyundai planuje zainwestować 24 biliony wonów koreańskich (czyli ponad 77 miliardów złotych) w rozwój pojazdów elektrycznych w Korei Południowej.

Kia buduje nową fabrykę przeznaczoną do produkcji elektrycznych pojazdów specjalnych (PBV - Purpose-Built Vehicle). Jednocześnie rozbudowywane będą również już istniejące linie produkcyjne w innych zakładach. Koncern zamierza także inwestować w badania i rozwój technologii elektrycznych. Plany obejmują m.in. rozwój platformy nowej generacji, a także tworzenie obiektów badawczych.

Działania, które podejmuje grupa Hyundai, mają na celu przyspieszenie rozwoju platform i w efekcie poprawienie osiągów pojazdów elektrycznych. Koncern zamierza również rozbudować infrastrukturę ładowania w Korei Południowej.

