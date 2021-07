Ford wyprodukował 70 tys. aut i odstawił je na parking

Producenci samochodów (i nie tylko) borykają się od dawna z problemem niedoborów półprzewodników. Wielu z nich z tego powodu wstrzymywało czasowo produkcję w swoich fabrykach i wśród nich był między innymi Ford. Amerykanie wpadli jednak na pomysł częściowego rozwiązania tego problemu.



Wyprodukowali on między 60 a 70 tys. pojazdów, które nie mają jednak na pokładzie potrzebnych półprzewodników. Samochody trafiły na parkingi i czekają na lepsze czasy. Kiedy tylko Ford zdobędzie odpowiednią liczbę chipów, zostaną one zainstalowane i auta będą mogły trafić do sprzedaży.



Pomysł nie jest zły, ponieważ konsekwencją niedoboru przewodników jest bardzo długi czas oczekiwania na nowe samochody, co spowodowało wzrost cen używanych aut, a nawet... stało się przyczyną spekulacji. W USA można trafić na używane auta kosztujące więcej, niż zapłacono za nie w salonie. Ford mając "zapas" nowych pojazdów będzie mógł o wiele szybciej wprowadzić je na rynek, niż gdyby trzeba było dopiero je wyprodukować.

