Ford Polska z nowym prezesem

1 września 2020 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa i Dyrektora Zarządzającego firmy Ford Polska. Funkcję tę objął Piotr Pawlak. Na nowym stanowisku będzie odpowiadał między innymi za całokształt działań sprzedażowych na polskim rynku.

Piotr Pawlak z branżą motoryzacyjną związany jest od 2011 roku, zdobywając doświadczenie na różnych stanowiskach w dużych koncernach motoryzacyjnych w Belgii i Wielkiej Brytanii. Odpowiadał między innymi za przygotowanie planów sprzedaży, analizy rynku, koordynacje strategicznych projektów, planowanie produktu, a jako dyrektor regionalny w Wielkiej Brytanii odpowiedzialny był za całą działalność operacyjną - sprzedaż, rozwój sieci dilerskiej oraz obsługę posprzedażową.

- Z przyjemnością obejmuję stanowisko Dyrektora Zarządzającego Ford Polska. Jest dla mnie olbrzymim zaszczytem i wyróżnieniem kierować oddziałem koncernu tak istotnym i perspektywicznym rynku jak Polska. Ford to jedna z najbardziej kultowych marek w branży samochodowej i bardzo się cieszę, że mogę być częścią tego koncernu i jestem niezmiernie wdzięcznym zarządowi Ford of Europe za zaufanie. - powiedział Piotr Pawlak.

Piotr Pawlak ukończył w 2009 roku Wydział Nauk Ekonomicznych oraz Wydział Marketingu i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego zdobywając tytuł licencjata nauk ekonomicznych. W 2010 roku ukończył studia magisterskie z Ekonomii Biznesu na Wydziale Biznesu i Ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Leuven w Belgii.

Bardzo ważną rolę w jego życiu odgrywa sport. W wolnym czasie uprawia windsurfing, kitesurfing, a także gra w tenisa i piłkę nożną. Interesuje się motorsportem, ale przede wszystkim szeroko pojętym przemysłem motoryzacyjnym.

Rok 2020 jest niezwykle ważnym okresem dla działalności Forda w Polsce. Na rynku pojawiła się już nowa Puma oraz Kuga - najbardziej zelektryfikowany model Forda w historii. Wkrótce w salonach sprzedaży zadebiutuje nowy Ford Explorer. Zgodnie z ideą Go Electric do końca tego roku Ford będzie oferował 14 zelektryfikowanych modelu, a do końca 2021 roku będzie ich 18. Warianty napędów alternatywnych trafią już wkrótce do wszystkich osobowych modeli oferowanych na rynku europejskim.