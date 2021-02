Ford inwestuje miliard dolarów w zakład produkujący Rangera

​Ford zainwestuje 1 miliard dolarów (15,8 mld randów RPA) w modernizację i rozbudowę południowoafrykańskiej fabryki nowego Rangera. Dzięki temu zakład zwiększy zatrudnienie o 1 200 osób.

Zdjęcie Rozbudowa zakładu już się rozpoczęła /

Zakłady Forda w Silverton zostaną zmodernizowane poprzez wdrożenie zaawansowanych technologii i systemów produkcyjnych. Ford planuje stworzenie dodatkowych 1 200 miejsc pracy, podnosząc tym samym zatrudnienie w Republice Południowej Afryki do 5 500 pracowników Szacuje się, że dzięki inwestycji w lokalne sieci dostawców Forda powstanie około 10 000 nowych miejsc pracy

Inwestycja w nowe technologie, unowocześnienie zakładu i nowe obiekty w Silverton, szacowane na 686 mln USD (10,3 mld randów RPA), ma podnieść wydajność i jakość produkcji nowego Rangera. W efekcie roczna zdolność produkcyjna zakładu wzrośnie ze 168 tys. do 200 tys. pojazdów, które trafiają zarówno na rynek południowoafrykański, jak i na ponad 100 rynków światowych. Fabryka będzie również w ramach strategicznego sojuszu Forda z Volkswagenem produkować pickupy Volkswagena.

Modernizacja obejmie budowę nowego zakładu produkcji nadwozi z najnowszą zrobotyzowaną linią montażu oraz nowej, zaawansowanej tłoczni. Oba obiekty będą po raz pierwszy zlokalizowane na miejscu, co wpłynie na unowocześnienie i usprawnienie zintegrowanego procesu produkcji w Silverton, a także na podniesienie jakości oraz zmniejszenie ogólnych kosztów i ilości odpadów.

Nowa tłocznia będzie korzystała z szybkiej linii produkcyjnej, wytwarzającej wszystkie główne elementy blaszane nowego Rangera. Elementem linii będzie w pełni zautomatyzowany system przechowywania i wybierania tłoczników, który zostanie umieszczony w dachu obiektu, co w innowacyjny sposób skraca procesy związane z przygotowaniem pras. Ponadto, nowoczesny system skanowania powierzchni światłem niebieskim, kontrolujący niedoskonałości, zapewni najwyższą jakość produktów końcowych opuszczających tłocznię.

Przeprowadzone zostaną również udoskonalenia na linii produkcyjnej, lakierni i sekcji montażu końcowego, w celu usprawnienia przepływu pojazdów w zakładzie, a także rozbudowa placu kontenerowego i placu dla pojazdów.

Ford stworzy również nowe centra modyfikacji pojazdów i centra szkoleniowe - aby wyposażyć wszystkich pracowników Forda w wiedzę i umiejętności, wymagane do maksymalnego wykorzystania możliwości zmodernizowanych zakładów w Silverton.

Nowy program inwestycyjny uwzględnia założenia niedawno ogłoszonego projektu wykorzystania energii odnawialnej Project Blue Oval, zgodnego z globalnym zobowiązaniem firmy, aby do 2035 roku wszystkie zakłady produkcyjne wykorzystywały pozyskiwaną w całości lokalnie energię ze źródeł odnawialnych i do roku 2050 osiągnęły neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla, co oznacza status "Island Mode".

Ford zainwestuje również 365 mln USD (5,5 mld randów RPA) w unowocześnienie oprzyrządowania w fabrykach głównych dostawców firmy.