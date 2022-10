Ford Fiesta zniknie z rynku wcześniej niż planowano

Jeszcze niedawno Fiesta, miejski samochód o bardzo atrakcyjnej stylizacji, był jednym z filarów europejskiej sprzedaży Forda. Jednak amerykańska marka przechodzi proces elektryfikacji, ponadto zmieniły się gusta europejskich kierowców, którzy zdecydowanie chętnie wybierają małe crossovery.

Koniec Forda Fiesty rok wcześniej niż planowano

W efekcie, jak ustalił niemiecki "AutomobilWoche", produkcja Fiesty zostanie zakończona rok wcześniej niż planowano, czyli latem 2023 roku.

Ford Fiesta jest produkowany w zakładzie Forda w niemieckiej Kolonii. Miejsce Fiesty na taśmach produkcyjnych zajmą dwa elektryczne crossovery. Będą to zupełnie nowe modele, opracowane na bazie platformy MEB Volkswagena, które trafią na rynek w 2024 roku. W tym samym czasie zadebiutuje również Puma w wersji elektrycznej, która będzie produkowana rumuńskiej Craiovej.

Fiesta kiedyś była bestsellerem. Dziś ustąpiła miejsca Pumie

Ford Fiesta to jeden z najstarszych modeli Forda. Pierwszy pojazd o tej nazwie pojawił się na rynku w 1976 roku, czyli niemal pół wieku temu. Auto przez lata należało do bestsellerów marki, jednak w ostatnich latach utraciło swoją pozycję na rzecz Pumy. Jeszcze w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy ubiegłego roku z salonów wyjechały 72 302 egzemplarze Fiesty, ale w tym roku było to już tylko 39 395 sztuk. W tym samym czasie Puma, która dziś jest najchętniej kupowanym modelem Forda, znalazła 91 604 nabywców.

W efekcie już latem zakończono produkcję Fiesty w wersji trzydrzwiowej. Wygląda na to, że odmiana pięciodrzwiowa przetrwa tylko rok dłużej.

