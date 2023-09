Fabryki w całym kraju zatrzymały produkcję. Bo zabrakło miejsca na dysku

Spis treści: 01 Fabryki Toyoty stanęły na dobę. Zabrakło miejsca na dysku

Produkcja samochodów to wyzwanie logistyczna na niewyobrażalną wręcz skalę. Zdecydowana większość współczesnych zakładów - by minimalizować koszty magazynowania - działa w trybie dostaw "just in time". Najdrobniejsza awaria w systemie obsługi zamówień może więc mieć katastrofalne skutki.

Dokładnie taka sytuacja miała ostatnio miejsce w Japonii, gdy 29 sierpnia zatrzymały się linie produkcyjne we wszystkich 14 japońskich fabrykach Toyoty. Kilka zakładów nie pracowało od samego rana, w innych trzeba było odesłać do domów pracowników wieczornych zmian produkcyjnych.



Przedstawiciele największego na świecie producenta samochodów wyjaśniają, że całkowity paraliż japońskiego oddziału, który - w skali świata - odpowiada za około 1/3 produkcji aut Toyoty, nie był wynikiem cyberataku.



Do awarii doszło w efekcie prac konserwacyjnych, jakie prowadzone były 28 sierpnia. Błąd w systemie informatycznym sprawił, że na serwerach obsługujących procesy zamówień zabrakło miejsca.



Z tego samego powodu nie było też możliwości skorzystania z kopii zapasowej i awaryjnego uruchomienia systemu.

Jak podała japońska stacja telewizyjna NHK, sytuację udało się opanować 30 sierpnia, gdy dane przeniesione zostały na serwery o większej pojemności. W fabrykach wszystko wróciło do normy dopiero w czasie wieczornej zmiany. Firma pracuje właśnie nad lepszym zrozumieniem przyczyn niespodziewanej awarii i zgodnie ze swoją słynną - opracowaną przez Sakichi Toyodę - metodą "5W" (5 why - 5x dlaczego) robi co w jej mocy, by podobne awarie nie wydarzyły się już w przyszłości.

Dokonamy rewizji procedur konserwacji i wzmocnimy wysiłki, by zapobiec powtórzeniu się takiej sytuacji - napisano w oświadczeniu firmy, cytowanym przez agencję Kyodo.

Japoński gigant nie podał szacowanej wielkości strat ani tego, czy zatrzymanie wszystkich czternastu japońskich fabryk w zauważalny sposób wpłynie na opóźnienia w dostarczeniu zamówionych przez nabywców pojazdów. Szacunki agencji Reutera, które nie uwzględniają pojazdów wytwarzanych w Japonii przez należące do Toyoty marki Daihatsu i Hino, mówią o dziennej produkcji na poziomie 13,5 tys. samochodów.