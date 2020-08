Fabryka Volkswagena przygotowuje się na nowe modele

Zakład niemieckiego producenta przechodzi modernizację z myślą o nowej generacji Multivana oraz elektrycznym ID.BUZZ.

Fabryka Volkswagena w Hannoverze wstrzymała produkcję na cztery tygodnie, w czasie których wykonano ponad 500 zmian. Głównym celem było przygotowanie zakładu do produkcji nowego Multivana, który będzie wyjeżdżał stąd w 2021 roku oraz jego mniejszego, elektrycznego brata. Mowa o ID.BUZZ, który przedstawiony był do tej pory wyłącznie jako prototyp, nawiązujący do kultowego modelu Bulli.

Jak zdradzają przedstawiciele marki Volkswagen Samochody Użytkowe, następca T6.1 będzie produkowany tu w wersji z klasycznymi napędami spalinowymi, ale także jako hybryda.

Spora część zmian dotyczyła lakierni, a także stworzenia osobnej hali, gdzie będą lakierowane samochody w konfiguracjach dwukolorowych. Wymieniono także używane do tej pory prasy lub usprawniono ich wydajność energetyczną, co ma przełożyć się na redukcję emisji CO2 o 4200 ton rocznie.