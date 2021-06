​Podczas prezentacji planu strategicznego na początku 2021 r. Dacia zapowiedziała początek nowego rozdziału w swojej historii.

Pojawiają się nowe logo, nowy znak, nowe kolory, nowe obszary działalności, choć marka nie odcina się od swoich korzeni. Recepta na sukces ma być taka sama, ale marka pokazuje się w nowej odsłonie, która mocniej eksponuje ważne dla niej wartości: prostotę, solidność i przystępną cenę.

Odnowa Dacii jest widoczna w nowym logotypie i nowym znaku graficznym. Oba elementy zostały opracowane przez wewnętrzny dział projektowy.



Centralnym elementem nowej identyfikacji wizualnej jest logotyp, który ma sprawiać wrażenie poczucia solidności i stabilności. Design liter jest świadomie minimalistyczny - "D" wygląda jak odwrócone "C" - by wizualnie oddać charakterystyczne dla marki cechy: prostotę i pomysłowość. Geometryczny charakter logotypu powoduje, że powiązane litery kojarzą się z ruchem części mechanicznych.



Znak jest kwintesencją logo: połączone litery "D" i "C" są jak dwie części, które razem tworzą ogniwo łańcucha, symbol solidności i więzi. Proste i czytelne elementy mają przypominać o solidności samochodów Dacii.

Paleta kolorystyczna skupiona wokół zieleni w odcieniu khaki sugeruje bliskość z naturą. Paletę uzupełniają dodatkowe kolory:



- kolory ziemi - trzy kolory uzupełniające - ciemny khaki, terra cotta, piasek

- dwa pozostałe kolory uzupełniające - żywe odcienie pomarańczu i zieleni



Nowa identyfikacja wizualna marki będzie wdrażana od czerwca 2021 roku w różnych kanałach komunikacji, m.in. na stronach internetowych marki, w reklamie czy broszurach. Salony Dacii będą stopniowo wprowadzać nową identyfikację od początku 2022 roku. Na samochodach nowe logo i znak pojawią w drugim półroczu 2022.