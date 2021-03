Co dalej z Audi? Digitalizacja i mobilność elektryczna

Rozmowa z prezesem zarządu Audi AG Marcusem Duesmannem.

Spójrzmy na minionych dwanaście miesięcy: Jakie wnioski wyciągnąłby Pan po prawie rocznej pracy w zarządzie firmy?

Markus Duesmann: Miniony rok pokazał mi przede wszystkim jedno: Audi ma ogromny potencjał. Elastyczność i umiejętność dostosowania się ludzi pracujących w Audi w czasie pandemii, naprawdę zrobiły na mnie wrażenie. Koronawirus nie powstrzymał nas przed realizacją zadań. Kontynuowaliśmy pracę nad kluczowymi zagadnieniami związanymi z przyszłością, tak by móc szybciej dostarczyć naszym klientom innowacyjne rozwiązania. Zapał to najlepsze narzędzie przezwyciężania problemów, które pojawiają się na naszej drodze.

Jakie wyzwania uważa Pan za największe dla branży i jak Audi może na nie zareagować?

Markus Duesmann: Digitalizacja, mobilność elektryczna i regulacje prawne — wszyscy producenci samochodów o ustalonej na rynku pozycji, stoją obecnie przed podobnymi wyzwaniami. Nie ma tu większych różnic. Kluczowe znaczenie ma raczej fakt, że nasza branża nie poradzi sobie z transformacją, trzymając się kurczowo starych struktur. Na przykład nastawienie na oprogramowanie to zmiana paradygmatu, która musi także przekształcić sposób w jaki będziemy w przyszłości opracowywać nasze modele. Audi przyjmuje inteligentne sposoby postępowania w tym zakresie: Nie przypisujemy już naszych linii modelowych do poszczególnych kategorii w oparciu o wygląd, ale na podstawie stopnia cyfryzacji i układu elektrycznego pojazdu. To samo w sobie stanowi już rewolucję. Jednocześnie efekt synergii, który obecnie wykorzystujemy w ramach Grupy Volkswagen, na przykład na polu współpracy nad opracowaniem platform elektrycznych, jeszcze intensywniej wpływa na naszą przewagę konkurencyjną.

W jaki sposób zamierzacie dogonić konkurentów w zakresie oprogramowania?

Markus Duesmann: Zdecydowanie musimy zwiększyć tempo. Funkcje cyfrowe i związane ze zautomatyzowaną jazdą coraz częściej stają się kluczowym czynnikiem konkurencyjności. Widzę tu ogromny potencjał. Z pewnością obraliśmy właściwy kurs, gromadząc kompetencje związane

z tworzeniem oprogramowania dla wszystkich marek Grupy Volkswagen. Organizacja Car.Software łączy umiejętności najlepszych ekspertów, zatem może przygotowywać między innymi cyfryzację i przyszłe systemy operacyjne dla pojazdów w całej Grupie Volkswagen. To ambitny, ale również wyjątkowy w branży plan. Organizacja Car.Software umożliwia tym samym uzyskanie ogromnych korzyści skali, a jednocześnie daje nam jako marce możliwość skoncentrowania się na tym, co ma znaczenie dla klientów: intuicyjnej interakcji z samochodem.

Chiny to największy indywidualny rynek dla marki Audi. Gdzie widzi Pan jego kluczowe punkty?

Markus Duesmann: Chiny mają dla nas zasadnicze znaczenie nie tylko jako rynek zbytu, ale również jako rynek nadający tempo pod względem technologicznym. Ten rynek jest motorem wielu innowacji i gwałtownie się rozwija. Chcemy to wykorzystać. Dlatego dostosowujemy naszą działalność w Chinach, zapewniając lokalnie więcej zasobów, wiedzy fachowej i uprawnień do podejmowania decyzji. Tempo w Chinach jest szczególnie wysokie w odniesieniu do cyfryzacji i elektryfikacji. Chcemy, by już w 2025 r. jedną trzecią naszej sprzedaży na tamtejszym rynku stanowiły modele elektryczne. Od 2024 r. Audi wraz z FAW rozpocznie w Changchun lokalną produkcję pojazdów elektrycznych osadzonych na Elektrycznej Platformie Premium (PPE). Chiny są kluczowym filarem trwałego sukcesu Audi w ogóle, a dla mnie najwyższym priorytetem. Osiągana tam pomimo pandemii koronawirusa wysoka sprzedaż, wzmacnia nasze wyniki

z 2020 r. Nie koncentrujemy się jednak na tylko jednym rynku, ale na trzech filarach: Europie, Stanach Zjednoczonych i Chinach.

Jakie cele wyznaczacie sobie na kolejnych 12 miesięcy?

W 2021 r. stawiamy sobie ambitne cele i chcemy kontynuować wzrost. Mając silne atuty w zakresie marketingu i sprzedaży, z pewnością odniesiemy sukces na tym kolejnym etapie. Będziemy jeszcze bardziej koncentrować działania na naszych klientach.

Będziemy również nadal konsekwentnie realizować transformację naszych produktów i rozwój usług związanych z mobilnością, kładąc nacisk na elektryfikację, zrównoważony rozwój

i cyfryzację. W kategoriach sprzedaży, oferty przekazywane online i offline będą się coraz bardziej ze sobą łączyć, tworząc zintegrowane środowisko obsługi klienta.

Dzięki zmianie strategii marki i sprzedaży, przygotowaliśmy markę Audi na nadejście przyszłości. Będziemy nie tylko "stanowić" postęp, będziemy go również na nowo interpretować. Jest dla mnie ważne również to, byśmy podchodzili do tego z odwagą, pasją, doskonałością

i fascynacją. W ten sposób będziemy kontynuować wspólne kształtowanie przyszłej mobilności segmentu premium.

