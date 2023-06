Spis treści: 01 Manualne skrzynie powoli znikają ze sportowych aut

02 Nowe BMW M2 zakończy erę “lewarków”

03 Nowe BMW M2 budzi na drogach sporo kontrowersji

04 BMW M2 (G87) - silnik, osiągi i cena

Mocny, sportowy samochód i manualna skrzynia - istny raj dla purystów, których powoli zaczyna brakować. W ciągu ostatnich lat zainteresowanie samochodami z ręczną skrzynią na całym świecie drastycznie spadło. Nie ma w tym nic dziwnego, bowiem coraz więcej osób docenia automat w dużych i zakorkowanych miastach. Niektóre marki już całkowicie z nich z zrezygnowały - mowa tu chociażby o Mercedesie. W BMW manualne skrzynie są dostępne wyłącznie w bazowych wariantach kompaktowych modeli i sportowym BMW M3 czy BMW M4.

Manualne skrzynie powoli znikają ze sportowych aut

Przyszłość jest hybrydowa i elektryczna, dlatego manualne przekładnię w autach sportowych widujemy już coraz rzadziej. Na rynku zostało już naprawdę niewiele propozycji, nad którymi można “mieć pełną kontrolę". Ręczną skrzynie znajdziemy na pokładzie kilku popularnych hot hatchy tj. Renault Megane R.S, Hyundai i30 N czy Ford Focus ST. Sportowe auta z “lewarkiem" oferuje na ten moment jeszcze Toyota, Porsche oraz BMW.

Zdjęcie Nowe BMW M2 (G87) / BMW / materiały prasowe

Nowe BMW M2 zakończy erę “lewarków”

Coraz mniej klientów BMW decyduje się na zakup sportowych modeli z manualem i można to zrozumieć, gdyż do użytku codziennego lepiej sprawdza się skrzynia automatyczna. Poza tym, obecne modele spod znaku “M" dysponują mocą ok. 500 KM. Zapanowanie nad tyloma końmi i przeniesienie całej mocy na asfalt za pośrednictwem lewarka, to nie lada wyzwanie. Zgodnie z zapowiedziami niemieckich inżynierów, nowe BMW M2 będzie ostatnim sportowcem, który trafi do oferty z ręczną przekładnią.

Nowe BMW M2 budzi na drogach sporo kontrowersji

Nowe BMW M2 (G87) zadebiutowało w październiku ubiegłego roku, a pierwsze egzemplarze trafiły niedawno na polskie drogi. Samochód budzi sporo kontrowersji głównie w kwestii wyglądu, ale muszę przyznać, że na żywo prezentuje się znacznie lepiej. Jest masywne, groźne i emanuje mocą. Znajdzie się wielu przeciwników nowoczesnego designu, ale podobnie było z M3 i M4. Z czasem wszyscy przestali narzekać na wielkiego “bobra" i myślę, że z tym modelem będzie podobnie.

Zdjęcie Nowe BMW M2 (G87) / BMW / materiały prasowe

BMW M2 (G87) - silnik, osiągi i cena

Najnowsze BMW M2 ma wiele wspólnego z obecnym M3 i M4. Napędza je ta sama, 3-litrowa jednostka benzynowa (S58), która w przypadku nowego coupe generuje moc 460 KM i 550 Nm. Moment obrotowy przenosi na tylne koła 8-biegowa skrzynia automatyczna, co pozwala na osiągnięcie pierwszej “setki" w 4,1 sekundy. Z 6-biegowym “manualem" sprint od 0 do 100 km/h zajmuje 0,2 sekundy dłużej. Ceny najnowszego sportowca spod znaku “M" zaczynają się w polskich salonach od 350 000 zł.

