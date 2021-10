Aston Martin oficjalnie w Polsce. Salon w Warszawie przy Trakcie Królewskim!

Jeśli po obejrzeniu nowego "Bonda" zapałacie niepohamowaną chęcią nabycia nowego Astona Martina, mamy dla was dobrą wiadomość. Już w listopadzie w Warszawie ruszyć ma nowy "salon" brytyjskiej marki.



Aston Martin wraca na nasz rynek po rocznej nieobecności, gdy Brytyjczycy niespodziewanie zerwali umowę z dotychczasowym importerem - British Automotive Holding. W tym przypadku słowo "salon" nie do końca oddaje ideę przedsięwzięcia. Aston Martin wraca do naszego kraju w prawdziwie "bondowskim" stylu - ekskluzywny showroom zlokalizowany będzie przy Trakcie Królewskim w hotelu Raffles Europejski. Po zamówieniu auta śmiało udać się wiec można do hotelowej restauracji na kieliszek martini z lodem (sami wiecie, jakiego).

Obecnie w ofercie Aston Martina znajdują się trzy linie modelowe: DB11, Vantage oraz DBX. Pierwszy oferowany jest również w odmianie Volante, drugiego zamówić można jako roadststera. Polskie ceny nie zostały jeszcze opublikowane, ale śmiało powiedzieć można, że przepustkę do świata brytyjskiego producenta stanowi kwota powyżej 1 miliona złotych.



***