Amerykańska firma analityczna J.D. Power przedstawiła wyniki najnowszego badania 2020 U.S. Automotive Brand Loyalty Study, które ukazuje poziom przywiązania klientów do poszczególnych marek samochodowych. W rankingu ponownie prowadzą producenci z Japonii. Wśród marek premium wygrywa Lexus, a w kategorii producentów aut popularnych królują Subaru, Toyota i Honda.

2020 U.S. Automotive Brand Loyalty Study bazuje na danych dotyczących decyzji Amerykanów, którzy w okresie od czerwca 2019 roku do maja 2020 roku zmienili samochód. Odsetek klientów decydujących się na auto tej samej marki decyduje o jej ostatecznym wyniku. W badaniu uwzględniono samochody ze wszystkich roczników

Lexus wygrywa

Dla Lexusa to już druga wygrana z rzędu w U.S. Automotive Brand Loyalty Study w kategorii producentów aut luksusowych. Co więcej, w tym roku japońska marka poprawiła swój zeszłoroczny wynik. Na kolejny samochód Lexusa zdecydowało się 48% klientów japońskiego producenta, zaś w ubiegłym roku ten wskaźnik wynosił 47,6%. Tym samym Lexus znowu okazał się marką premium, która tworzy najsilniejsze relacje z klientami oraz wyprzedził niemiecką konkurencję. Zaraz za nim znalazł się Mercedes-Benz, a podium uzupełniło BMW. Pierwszą piątkę zamykają kolejno Porsche i Audi. Kolejność w czołówce rankingu jest zatem dokładnie taka sama, jak rok wcześniej.

Subaru i Toyota z wynikami powyżej 60%

Co ciekawe, w kategorii marek popularnych wyniki są jeszcze wyższe. Pierwsze miejsce zajęło Subaru z rezultatem 60,5%, a tuż za nim znalazła się związana z Lexusem Toyota, która zdobyła 60,3%. Trzecie miejsce przypadło kolejnemu japońskiemu producentowi - Hondzie (58,7%). I w tym wypadku podium wygląda dokładnie tak samo, jak w ubiegłym roku. Warto jednak zaznaczyć, że wyniki poszczególnych marek zmieniły się. Lojalność klientów Subaru spadła o 1 p.p., zaś w przypadku Toyoty wzrosła o 0,8. Lepsze - o 1 p.p. - wyniki zanotowała również Honda.

Japońskie marki brylują w rankingach

Wysoka pozycja japońskich producentów nie dziwi. Marki z Kraju Kwitnącej Wiśni zbierają bardzo dobre oceny w wielu rankingach, zwłaszcza tych dotyczących bezawaryjności. W ubiegłorocznym rankingu niezawodności opracowanym przez Consumer Reports na podium znalazły się trzy marki z Japonii - kolejno Lexus, Mazda i Toyota. Zaś już w tym roku Lexus ES zdobył najlepszy wynik w 31-letniej historii badania J.D. Power U.S. Vehicle Dependability Study, które wskazuje producentów najbardziej niezawodnych samochodów oraz modele o najmniejszej liczbie usterek.