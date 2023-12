130 tys. Audi i Porsche może się zapalić. Nie tylko elektryki

Spis treści: 01 Akcja serwisowa na ładowarki. Istnieje ryzyko pożaru

02 Akcja serwisowa Porsche. Kilkaset aut z wadą akumulatora

03 Te modele są wzywane do serwisu

W najlepszym przypadku zepsuje się kabel, a w najgorszym spłonie dom. Ponad 130 tys. samochodów marki Audi i Porsche zostało objętych akcją serwisową, która dotyczy wadliwych ładowarek (40 amp, 240 V) dołączanych do 23 modeli - zarówno tych z napędem elektrycznym (BEV), jak i hybrydowym typu plug-in (PHEV).

Jak ustalił koncern Volkswagen, po podłączeniu ładowarki do starej, bądź wadliwej instalacji domowej, kabel mógł osiągać wysokie temperatury, co potencjalnie mogłoby doprowadzić do pożaru domu. W ramach kampanii serwisowej ładowarki zostaną wymienione na nowe - wyposażone w czujnik temperatury, który wyłączy urządzenie jeśli stwierdzi zagrożenie w instalacji.

Zdjęcie Ładowarki dołączane do aut zostaną wymienione na nowe / Audi / materiały prasowe

Kolejna akcja serwisowa, która została ogłoszona w ostatnim czasie dotyczy też 205 egzemplarzy Porsche Taycan. Jak stwierdził producent, samochody zaczęły zgłaszać problemy z ładowaniem baterii. W kilkuset przypadkach system informował o przeładowaniu akumulatora, co - jak się okazuje - również mogło potencjalnie prowadzić do samozapłonu instalacji. Problem dotyczy aut wyprodukowanych przed 22 czerwca 2023 roku.

Akcją serwisową dotyczącą wymiany ładowarek objęto 23 modele - 7 modeli Audi oraz 16 modeli Porsche. Mowa zarówno o autach w pełni elektrycznych, jak również tych z napędem hybrydowym typu plug-in. Na ten moment sprawa dotyczy aut sprzedanych na rynku amerykańskim. Producenci nie poinformowali jeszcze, czy kampanią zostaną objęte również samochody z rynku europejskiego. Co gorsza - jak podaje Consumer Reports - wymiana ładowarek ma nastąpić dopiero w połowie przyszłego roku.

Modele objęte akcją serwisową:

A7 (2021-2022)

A8 (2020-2021)

E-Tron (2019-2024)

E-Tron GT (2022-2024)

Q4 E-Tron (2022-2024)

Q5 (2020-2024)

RS E-Tron GT (2022-2024)

Porsche Cayenne E-Hybrid (2019-2024)

Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid (2024)

Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid (2020-2023)

Porsche Panamera 4 E-Hybrid (2021-2023)

Porsche Panamera 4S E-Hybrid 2021-2023

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid (2021-2023)

Porsche Taycan (2021-2024)

Porsche Taycan 4 Cross Turismo (2022-2024)

Porsche Taycan 4S (2020-2024)

Porsche Taycan 4S Cross Turismo (2021-2024)

Porsche Taycan GTS (2022-2024)

Porsche Taycan GTS Sport Turismo (2022-2024)

Porsche Taycan Turbo (2020-2024)

Porsche Taycan Turbo Cross Turismo (2021-2024)

Porsche Taycan Turbo S (2020-2024)

Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo (2021-2024)