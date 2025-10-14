Byliśmy na pierwszych urodzinach Omoda & Jaecoo w Polsce. Zobacz nowe modele marki
Omoda & Jaecoo świętują swój pierwszy rok na polskim rynku. Jubileusz uczciły premierą dwóch nowych modeli. Omoda 5 Hybrid to połączenie nowoczesnego designu i oszczędnego napędu hybrydowego, a Jaecoo 5 - SUV o terenowym charakterze i praktycznym wykończeniu.
W trakcie wydarzenia marki zaprezentowały swoje plany na przyszłość i podsumowały dotychczasowe osiągnięcia. Zobacz, jak wyglądała ta jubileuszowa premiera z bliska.
