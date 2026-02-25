W skrócie Volvo EX30 w podstawowej wersji ma silnik o mocy 150 KM.

Wprowadzono funkcję Vehicle-to-Load (V2L), umożliwiającą wykorzystanie auta jako mobilnego źródła energii.

Zmieniono stylizację wnętrza, w tym wariant Harvest oraz rozszerzoną wersję Black Edition.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Volvo EX30 zadebiutowało pod koniec 2023 r. i zostało oparte na opracowanej przez Chińczyków platformie SEA2, czyli tej samej, która wykorzystywana jest m.in. w modelach Smart #1 i #3. Teraz samochód został poddany modernizacji.

Nowa podstawowa wersja EX30. Ma silnik o mocy 150 KM i przejedzie 339 km

Jedną z najważniejszych nowości jest wprowadzenie nowego, podstawowego wariantu napędowego. Volvo EX30 otrzyma silnik o mocy 150 KM oraz akumulator o pojemności 51 kWh. Taka konfiguracja ma zapewnić zasięg do 339 km (wg WLTP), co w praktyce oznacza w pełni wystarczający dystans do codziennych dojazdów do pracy czy poruszania się po mieście.

Dla kierowców oczekujących większego zasięgu w ofercie pozostaje wariant z baterią o pojemności 69 kWh, która pozwala przejechać do 476 km. Nadal dostępna będzie także wersja, której do tej pory była bazowa - czyli auto z silnikiem o mocy 272 KM i baterią 51 kWh.

Auto jak powerbank. Volvo EX30 z funkcją V2L

Nowością technologiczną jest funkcja Vehicle-to-Load (V2L). Dzięki niej Volvo EX30 może pełnić rolę mobilnego magazynu energii i zasilać zewnętrzne urządzenia. W praktyce oznacza to możliwość podłączenia do ładowania roweru elektrycznego, sprzętu campingowego czy zewnętrznego głośnika.

Funkcja będzie początkowo dostępna na wybranych rynkach i wymaga odpowiedniego adaptera, jednak istotne jest to, że EX30 jest już przygotowane do obsługi tej funkcji.

Wprowadzamy istotne ulepszenia do naszego najmniejszego w historii elektrycznego SUV-a klasy premium. Poprawiając doświadczenie użytkownika, dodając nowe, ekskluzywne opcje wnętrza oraz inteligentne technologie, takie jak możliwość przekształcenia auta w powerbank do ładowania innych urządzeń, sprawiamy, że codzienne życie staje się łatwiejsze i przyjemniejsze

Zaktualizowany interfejs EX30. Aktualizacja systemu UX

Volvo zapowiada także istotne zmiany w systemie multimedialnym. Zaktualizowany interfejs UX ma ułatwić dostęp do najważniejszych funkcji oraz skrócić czas potrzebny na obsługę ustawień. Przeprojektowany system sterowania oraz konfigurowalny pasek skrótów pozwolą dostosować ekran do indywidualnych preferencji kierowcy.

Wnętrze EX30 w wersji Black. Volvo materiały prasowe

Nowe wersje wnętrza. Volvo EX30 Black Edition i Cross Country

Zmiany obejmują również stylistykę wnętrza. Wariant Harvest inspirowany jest skandynawskim latem i stawia na jasne, ciepłe tonacje oraz materiały z recyklingu, w tym tapicerkę Nordico wykonaną m.in. z przetworzonych butelek PET.

Natomiast odmiana Black charakteryzuje się głęboką czernią zestawioną z naturalnymi, ciemnymi elementami dekoracyjnymi. Nowe wnętrze dostępne jest również w rozszerzonej wersji EX30 Black Edition, którą można połączyć z trzema kolorami nadwozia: Onyx Black, Vapour Grey oraz Crystal White.

Rozszerzeniu ulega także gama EX30 Cross Country. Do oferty dołącza wersja Plus oraz bardziej efektywny wariant z jednym silnikiem.

EX30 w kolorze Onyx Black. Volvo materiały prasowe

Ile kosztuje najtańsza wersja Volvo EX30?

Aktualnie w salonach sprzedaży cena Volvo EX30 w wersji Core, napędzanej silnikiem o mocy 272 KM i wyposażonej w baterię o pojemności 51 kWh, rozpoczyna się od 176 990 zł. Za odmianę Plus należy zapłacić 191 990 zł.

Z kolei wersja z tą samą jednostką napędową, ale z baterią o pojemności 69 kWh, pozwalającą na przejechanie do 476 km, kosztuje 201 990 zł w wersji Core, 216 990 zł w odmianie Plus i 226 990 zł w wariancie Ultra. EX30 Twin Motor Performance z silnikiem o mocy 428 KM to koszt odpowiednio 238 990 zł za odmianę Plus oraz 248 990 zł za wersję Ultra.

Cena nowej bazowej wersji z silnikiem o mocy 150 KM nie została jeszcze podana, ale powinna być wyraźnie niższa od obecnie najtańszego wariantu.

Volvo EX30. To czwarty najlepiej sprzedający się model szwedzkiej marki

Najmniejszy elektryczny SUV w gamie jest czwartym najlepiej sprzedającym się modelem Volvo. W 2024 r. na całym świecie znalazł 98 065 nabywców, natomiast w ubiegłym roku sprzedano 75 169 egzemplarzy. EX30 dobrze radzi sobie również na europejskim rynku, gdzie zajął 11. miejsce w rankingu sprzedaży aut elektrycznych z wynikiem 48 919 rejestracji.

Nowe Audi RS 5 z bliska. Hybrydowe 639 KM z wtyczką INTERIA.PL