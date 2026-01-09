W skrócie Volvo EX60 to nowy, całkowicie elektryczny SUV średniej wielkości, którego premiera światowa zaplanowana jest na styczeń 2026 roku.

Model powstanie na innowacyjnej platformie SPA3, oferując zasięg do 810 km i ultraszybkie ładowanie dzięki instalacji 800 V.

EX60 ma wyznaczać nowe standardy bezpieczeństwa za sprawą adaptacyjnych pasów bezpieczeństwa oraz ciągłych aktualizacji oprogramowania.

Należącą do chińskiego koncernu Geely Volvo konsekwentnie realizuje strategię pełnej elektryfikacji gamy modelowej. Jednym z najważniejszych nadchodzących samochodów marki będzie Volvo EX60 - średniej wielkości, elektryczny SUV, który ma zadebiutować na początku 2026 roku.

Producent zapowiada, że model ten połączy bardzo duży zasięg, ultraszybkie ładowanie i nową generację systemów bezpieczeństwa, a jednocześnie pozostanie samochodem zaprojektowanym przede wszystkim do codziennego użytkowania.

Nowa platforma, lepszy zasięg i szybsze ładowanie

Nowy model powstanie na platformie SPA3, zaprojektowanej od podstaw z myślą o samochodach elektrycznych. Konstrukcja ta wykorzystuje m.in. integrację ogniw baterii z nadwoziem, co pozwala obniżyć masę pojazdu, poprawić sztywność konstrukcyjną oraz lepiej wykorzystać przestrzeń. Volvo stawia również na zaawansowane metody produkcji, takie jak duże odlewy strukturalne, które upraszczają budowę auta i zwiększają jego efektywność.

Najmocniejszym argumentem EX60 ma być jednak zasięg. Według zapowiedzi Volvo, samochód będzie w stanie przejechać nawet do 810 kilometrów na jednym ładowaniu w cyklu WLTP, co czyni go jednym z najbardziej efektywnych elektrycznych SUV-ów na rynku. Takie wartości mają pozwolić na swobodne planowanie dłuższych podróży bez konieczności częstych postojów, a tym samym znacząco ograniczyć jedną z głównych barier związanych z elektromobilnością.

Równie istotną rolę odgrywa ładowanie. EX60 zostanie wyposażony w instalację elektryczną 800V, co umożliwi korzystanie z bardzo szybkich ładowarek prądu stałego. W sprzyjających warunkach samochód ma odzyskiwać nawet około 340 km zasięgu w zaledwie 10 minut. Dla użytkowników oznacza to, że przerwa na ładowanie może być porównywalna czasowo z krótkim postojem w trasie.

Volvo EX60 to nowy krok w rozwoju bezpieczeństwa

EX60 ma być także kolejnym krokiem w rozwoju bezpieczeństwa, które od dekad stanowi fundament marki Volvo. Producent zapowiada premierę nowej generacji wielofunkcyjnego pasa bezpieczeństwa, zdolnego do adaptacji do różnych scenariuszy kolizji dzięki danym zbieranym przez systemy pokładowe. Samochód będzie również stale rozwijany poprzez aktualizacje oprogramowania, co pozwoli na poprawę funkcji i bezpieczeństwa już po zakupie.

Produkcja Volvo EX60 ruszy w 2026 roku w zakładach w Torslandzie w Szwecji. Model ten ma odegrać kluczową rolę w elektrycznej przyszłości marki i stać się jednym z filarów oferty Volvo w segmencie SUV-ów. Więcej informacji o szwedzkiej nowości przekażemy już niebawem.

