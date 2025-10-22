W skrócie Toyota prezentuje nowego Land Cruisera FJ - kompaktowego terenowca inspirowanego legendą modelu z 1951 roku.

Samochód przeznaczony jest głównie na rynki azjatyckie i amerykańskie, oferując napęd 4x4, benzynowy silnik 2.7 oraz praktyczną kabinę dla pięciu osób.

Land Cruiser FJ zachowuje wytrzymałość, klasyczny wygląd i udoskonaloną konstrukcję, mimo mniejszych rozmiarów niż starsze generacje.

Toyota Land Cruiser FJ - światowa premiera w Tokio

Land Cruiser FJ otwiera nowy rozdział w historii modelu, który od 1951 roku zdobył opinię jednego z najbardziej niezawodnych samochodów terenowych na świecie. To wtedy, jako Toyota BJ, wjechał na wysokość ok. 2,3 tys. metrów n.p.m. na zboczach góry Fuji, udowadniając terenowe możliwości pojazdu.

Nowy model zadebiutował podczas Japan Mobility Show w Tokio.

Toyoty Land Cruiser FJ - wymiary, silnik

Land Cruiser FJ ma długość 4575 mm, szerokość 1855 mm i wysokość 1960 mm, przy rozstawie osi 2580 mm. Układ kabiny przewiduje dwa rzędy i pięć miejsc.

Pod maską pracuje benzynowy silnik 2.7 (2TR-FE) o mocy 163 KM (120 kW) i maksymalnym momencie obrotowym 246 Nm. Jednostka współpracuje z 6-biegową automatyczną skrzynią Super ECT oraz dołączanym napędem 4WD.

"Baby" Land Cruiser - kompaktowy, ale w pełni terenowy

Choć Land Cruiser FJ jest mniejszy od serii 250 i 300, konstruktorzy nie zrezygnowali z jego terenowego DNA. Samochód korzysta z udoskonalonej platformy IMV, oferującej odpowiedni prześwit i skok zawieszenia porównywalny z Serią 70.

Podwozie wzmocniono, a nadwozie otrzymało segmentowe zderzaki i błotniki, dzięki temu w razie uszkodzenia można je łatwo wymienić. To rozwiązanie praktyczne, zwłaszcza dla kierowców często poruszających się po bezdrożach.

Stylistyka nowego Land Cruisera FJ wyraźnie nawiązuje do dawnych generacji

Kanciasta sylwetka, proste linie i szerokie błotniki podkreślają solidność konstrukcji. Prostokątna kabina zapewnia dużo miejsca w środku i dużą przestrzeń na bagaże.

Nisko poprowadzona maska i deska rozdzielcza mają poprawić widoczność, a rozmieszczenie przełączników i ekranów sprzyjać obsłudze.

Klienci będą mogli wybrać spośród dwóch wariantów przednich reflektorów - klasycznych, okrągłych, nawiązujących do wcześniejszych Land Cruiserów lub prostokątnych.

Toyota przygotowała szerokie możliwości personalizacji i zapowiada ofertę akcesoriów, w tym system mocowań MOLLE do przewozu sprzętu outdoorowego, wymienne panele karoserii oraz elementy pozwalające dostosować wygląd i funkcjonalność pojazdu.

Nowy FJ dołącza do trzech istniejących linii Land Cruisera: luksusowej Station Wagon (Seria 300), użytkowej Heavy Duty (Seria 70) oraz praktycznej Serii 250. Dodatkowo producent rozwija elektryczny jednoślad Land Hopper, który ma być dopełnieniem FJ - środkiem transportu w miejsca, gdzie samochód już nie wjedzie.

Niestety, Toyota Land Cruiser FJ nie trafi do sprzedaży w Europie. Powodem są rygorystyczne normy emisji spalin, których zastosowany w FJ czterocylindrowy silnik 2.7 nie spełnia.

