Tesla Model Y Standard już oficjalnie w Polsce z rekordowo niską ceną
Tesla Model Y Standard jest już oficjalnie dostępna do zamawiania w Polsce. To nowa zubożona wersja wyposażeniowa, dzięki której ceny tego modelu spadły do rekordowo niskich poziomów.
W skrócie
- Tesla Model Y Standard jest już dostępna w Polsce w znacznie niższej cenie niż dotychczas, osiągając rekordowo atrakcyjną ofertę.
- Niższa cena jest wynikiem znaczącego ograniczenia wyposażenia, co obejmuje m.in. brak dodatkowych ekranów, uproszczone audio i mniejsze możliwości regulacji.
- Samochód oferuje słabsze osiągi w porównaniu do innych wersji, ale zachowuje popularne rozwiązania, jak adaptacyjny tempomat i szklany dach.
Tesla wprowadzi w odmianie Standard dwa pojazdy - Model 3 i Model Y. Na początek w w Polsce będzie można zamawiać ten drugi model. Poznaliśmy już jego ceny i trzeba przyznać, że Model Y jeszcze nigdy nie był tak dostępny. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że taki poziomy cenowy osiągnięto poprzez dość poważne obcięcie wyposażenia.
Tesla Model Y Standard z uboższym wyposażeniem
W Tesli Model Y Standard nie znajdziemy już np. tylnego 8-calowego ekran multimedialnego dla pasażerów, zniknęło oświetlenie ambientowe, a system audio ograniczono do siedmiu głośników bez subwoofera.
Fotele i kierownica mają ręczną regulację, a klasyczne radio FM/AM nie jest już oferowane w standardzie. Tesla uprościła też oświetlenie zewnętrzne (brakuje ledowych pasków łączących światła z przodu i z tyłu) oraz zrezygnowała z części ozdobnych detali nadwozia.
Zniknęła skórzana tapicerka, którą zastąpiła materiałowa. Przednie fotele nie mają wentylacji, a kanapa - podgrzewania. Lusterka boczne nie są przyciemniane, a światła drogowe - nie są adaptacyjne, ale nadal automatyczne.
Dach nadal jest szklany, ale już nie panoramiczny (i nie otwierany), a kierownica - regulowana ręcznie, a nie elektrycznie. Nawiewy powietrza z tyłu regulowane są ręcznie (bo nie ma ekranu), w aucie nie znajdziemy również filtra HEPA. Siedzenia w drugim rzędzie składane są ręcznie.
W wersji Standard Model Y ma gorsze osiągi
Tesla Model Y otrzymała również zwykłe, pasywne amortyzatory. Gorsze są również osiągi. Samochód rozpędza się do 100 km/h w 7,2 s (1,5 s wolniej niż wcześniejsza wersja bazowa), a prędkość maksymalna wynosi 201 km/h. Producent obiecuje zasięg 534 km wg WLTP. Z 250 do 225 kW obniżono maksymalną moc ładowania, co oznacza nieco dłuższe postoje na ładowarkach.
Auto posiada adaptacyjny tempomat, który umożliwia przyspieszanie i hamowanie w przypadku wykrycia innych pojazdów lub pieszych oraz asystenta pasa ruchu, który zapewnia automatyczne kierowanie. Podobnie jak inne modele, w wyposażeniu jest osiem kamer zewnętrznych, podgrzewana kierownica i przednia szyba.
Tesla Model Y Standard. Polska cena
Tesla Model Y Standard kosztuje w Polsce 185 tys. zł. Jednocześnie z gamy usunięto Model Y z podstawową baterią, który kosztował 205 tys. zł, a wersje Long Range przemianowano na Premium. Obecny cennik wygląda więc tak:
- Model Y Standard z napędem na tylne koła - 184 990 zł
- Model Y Premium (Long Range) z napędem na tylne koła - 219 990 zł
- Model Y Premium (Long Range) z napędem na wszystkie koła - 229 990 zł
- Model Y Performance - 269 990 zł
Dla porównania - Model Y Premium RWD rozpędza się do 100 km/h w 5,6 s i ma zasięg wg WLTP 622 km. Prędkość maksymalna nadal jest ograniczona do 201 km/h.
Model Y był światowym bestsellerem
Nowym tańszym modelem Elon Musk chce podjąć rękawicę rzuconą przez Volkswagena i chińskie marki. Obecny rok dla Tesli w Europie był bowiem katastrofalny, spadek sprzedaży na poszczególnych rynkach europejskich czy w Chinach sięgał 50-60 procent. Sytuacja zaczęła się poprawiać dopiero w drugiej połowie roku, gdy do sprzedaży trafił odświeżony Model Y.
To właśnie ten pojazd przez długi czas był najchętniej kupowanym modelem samochodu na świecie, zwyciężając w zestawieniach za 2023 i 2024 rok. W 2025 roku w Europie całkowicie wypadł z czołówki najchętniej kupowanych aut.
Czy nowa tańsza odmiana przywróci Modelowi Y popularność? Czas pokaże. Pierwsze egzemplarze wersji Standard trafią do klientów już w listopadzie.