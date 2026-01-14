Spis treści: Jak duże jest Renault Filante? Wnętrze Renault Filante Jaki bagażnik ma Renault Filante? Jaki napęd ma Renault Filante? Kiedy Renault Filante w Polsce?

Renault Filante, podobnie jak choćby Rafale czy modele 5 i 4, swoją nazwą czerpie z przeszłości francuskiego producenta. Filante nawiązuje do dwóch samochodów. Pierwszym jest Renault Etoile Filante, który w 1956 roku na pustyni Bonneville w stanie Utah w USA osiągnął prędkość 307,4 km/h. Drugim jest Renault Filante Record, elektryczny koncept z 2025 roku.

Renault podkreśla swoją determinację, by odbudować obecność w globalnym segmencie premium. I Filante ma być tego częścią. Z tego też względu ma być on flagowym modelem w globalnej gamie.

Jak duże jest Renault Filante?

Renault Filante ma prawie 4,92 m długości i 2,82 m rozstawu osi. Dla porównania pełniący obecnie w Polsce funkcję auta flagowego model Rafale ma 4,71 m długości i rozstaw osi na poziomie blisko 2,74 m. Dane wyraźnie pokazują, że mowa o znacznie większym samochodzie.

Filante różni się również stylistyką. Uwagę zwracają światła do jazdy dziennej kojarzące się z tymi z nowej generacji Clio, osłona chłodnicy oraz znajdujący się na niej element świetlny pełniący funkcję logotypu marki. Producent podkreśla, że zespoły projektowe zapożyczyły elementy z różnych typów samochodów, aby "zerwać z konwencjonalnymi stylami nadwozia". Co więcej, Francuzi zaznaczyli, że to "crossover łączący cechy sedana i SUV-a". Auto może stać na 19- lub 20-calowych kołach.

Renault Filante wyróżnia się stylistyką, w tym świetlnym elementem pełniącym funkcję logo. materiały prasowe

Wnętrze Renault Filante

Również wewnątrz znajdziemy nowe rozwiązania. Uwagę zwracają aż trzy (podobnie jak w niemieckich autach premium) ekrany: każdy po 12,3 cala. Co więcej, kierowca może skorzystać jeszcze z wyświetlacza przeziernego mającego 25,6 cala.

Wewnątrz Renault Filante znaleźć można trzy ekrany. Każdy ma 12,3 cala. materiały prasowe

Poniżej centralnego wyświetlacza znalazło się jeszcze kilka fizycznych przełączników. Pod nimi mamy miejsce na telefon. Dźwignia skrzyni biegów, wzorem innych znanych modeli Renault, nie trafiła na kolumnę kierownicę, ale została w klasycznym miejscu.

Jaki bagażnik ma Renault Filante?

Renault Filante jest bardzo pojemnym samochodem. Bagażnik przy rozłożonych siedzeniach oferuje 633 litry. Kiedy je natomiast złożymy, przestrzeń ta rośnie do 2 050 litrów.

Renault Filante przy rozłożonych siedzeniach mieści 633 litry. materiały prasowe

Jaki napęd ma Renault Filante?

Opracowany na platformie CMA model Filante został wyposażony w ulepszony układ hybrydowy. Składają się na niego czterocylindrowy benzynowy 1,5-litrowy silnik z turbosprężarką o mocy 150 KM i 250 Nm oraz dwa silniki elektryczne: pierwszy o mocy 136 KM i 320 Nm oraz rozruszniko-alternator zapewniający 82 KM i 180 Nm. Systemowo kierowca ma do dyspozycji 250 KM i 565 Nm. Za magazynowanie energii odpowiada akumulator o pojemności 1,64 kWh.

Renault Filante jest wyposażone w ulepszony układ hybrydowy. Systemowo dostarcza 250 KM. materiały prasowe

Kiedy Renault Filante w Polsce?

Renault Filante bez wątpienia wygląda atrakcyjnie, ale niestety nie trafi do Polski. Model jest bowiem elementem (jak zwraca uwagę producent: kluczowym) strategii 2027 International Game Plan. W jego ramach w latach 2024-2027 Francuzi chcą wprowadzić na rynki poza Europą osiem nowych samochodów, z czego pięć w segmentach C i D, by pozycjonować markę w segmentach generujących najwyższą wartość. Plan ma na celu konsolidację obecności marki na rynkach Azji i Bliskiego Wschodu. Tym samym, na Filante w naszym kraju nie ma co liczyć.

Produkowany w Busan w Korei Południowej model trafi na lokalny rynek w marcu 2026 roku, następnie będzie wprowadzany w krajach Ameryki Łacińskiej (Kolumbia, Chile Urugwaj itd.), a następnie w krajach Zatoki Perskiej na początku 2027 r.

