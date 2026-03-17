Podstawą zmian, było dostosowanie do unijnego standardu bezpieczeństwa GSR2 (General Safety Regulation 2).0

Nowe wyposażenie Renault 5

Znaczącą ewolucję przeszły systemy wsparcia kierowcy ADAS, inteligentny tempomat został wzbogacony o funkcję kontekstowego dostosowania prędkości (Contextual ACC). Dzięki integracji z kamerą rozpoznającą znaki oraz mapami, Renault 5 potrafi teraz automatycznie i płynnie dostosować prędkość do ograniczeń przy zbliżających się zakrętach czy rondach.

Wśród wprowadzonych nowości jest także funkcja One Pedal, znana już z modelu Renault 4, zapewniająca efektywniejsze odzyskiwanie energii podczas hamowania rekuperacyjnego. Umożliwia ona prowadzenie samochodu właściwie wyłącznie przy pomocy pedału przyśpieszania. Zdjęcie nogi powoduje tak mocne odzyskiwanie energii, że samochód zwalnia jak po użyciu hamulca, co oczywiście powoduje włączenie świateł stopu.

Zmiany objęły również elementy wyposażenia. Ofertę wzbogaciły nowe wzory personalizacji nadwozia, np. oklejenie z dużą cyfrą 5 na tylnych drzwiach.

Ładowanie w niskich temperaturach ma być szybsze

Kluczową zmianą technologiczną w nowej gamie modelowej jest nowy system chłodzenia. Zmodernizowany układ oparty został na nowym wymienniku ciepła typu woda-woda i poprawia zarządzanie temperaturą akumulatora, co ma przekładać się na wyższą moc ładowania prądem stałym w niskich temperaturach.

Ponadto wprowadzono nową wersję oprogramowania systemu My Renault, a na słupku A pojawiła się kamera wspierająca system monitorowania zmęczenia kierowcy.

Produkcja aktualnej gamy Renault 5 zostanie zamknięta pod koniec marca br., płynnie ustępując miejsca nowej odsłonie.

