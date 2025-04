Omoda 9 Super Hybrid na Poznań Motor Show. SUV przyszłości jedzie do polskich salonów

Na stoisku OMODA & JAECOO w Poznaniu było bardzo tłoczno. Wszystko za sprawą istotnej premiery na polskim rynku motoryzacyjnym. Po raz pierwszy w Polsce zaprezentowano nowego, flagowego SUV-a marki - OMODA 9 Super Hybrid. Już na wstępie trzeba jasno przyznać - to nie jest po prostu kolejny hybrydowy SUV.

Nowy model wprowadza na rynek mocny powiew świeżości w kwestii stylu, a do tego zaskakuje pod względem zaawansowanych, technologicznych rozwiązań. Po kilku chwilach spędzonych jeden na jeden z tym modelem mogę powiedzieć wprost - z bliska robi to jeszcze większe wrażenie niż na papierze.

Pierwsze wrażenie. Omoda 9 wygląda jak z przyszłości

Nowy model wprowadza na rynek mocny powiew świeżości w kwestii stylu /fot. INTERIA materiały promocyjne

OMODA 9 Super Hybrid to SUV średniej wielkości, który już na „dzień dobry” zaskakuje dopracowaniem stylistycznym i jakością wykonania. Mimo że mierzy 4775 mm długości i 1920 mm szerokości (z lusterkami), to jednak nie przytłacza gabarytami.

Nadwozie wyróżnia się nowoczesnymi proporcjami - płynna linia dachu, muskularne nadkola i szeroki rozstaw osi nadają mu dynamiczny, ale wyważony charakter. Z przodu uwagę przyciąga precyzyjnie zaprojektowany pas świetlny LED, który wygląda elegancko i nowocześnie. Całość sprawia wrażenie auta dopracowanego pod kątem zarówno estetyki, jak i aerodynamiki.

Wzrok przyciągają też detale - lakierowane klamki, smukłe reflektory czy wyraziste przetłoczenia karoserii - które nie są tylko dekoracją, lecz podkreślają porządek i konsekwencję w wyglądzie całego projektu nadwozia.

Widać jak wiele pracy włożyli w ten projekt styliści, a do tego OMODA daje jasną deklarację, że nie zamierza pozostawać w cieniu europejskich konkurentów. Pierwszy kontakt z nowym SUV-em nie pozostawia złudzeń. Jeszcze zanim otworzymy drzwi, można poczuć, że mamy do czynienia z samochodem klasy premium.

Wnętrze Omoda 9 Super Hybrid to prawdziwa klasa biznes

Nadwozie wyróżnia się nowoczesnymi proporcjami /fot. INTERIA materiały promocyjne

Pierwsze odczucie po zajęciu miejsca za kierownicą to wrażenie, że jesteśmy „otuleni” ciszą i komfortem. Nawet gdy samochód stoi w środku hałaśliwej, targowej hali. Kokpit to prawdziwe centrum dowodzenia, które wygląda jak wyjęte z futurystycznego projektu. W zasięgu wzroku kierowcy znajdują się dwa 12,3-calowe panoramiczne wyświetlacze, w zasięgu głosu system Hello OMODA, za pomocą którego pasażerowie mogą na przykład otworzyć okna, okno dachowe lub ustawić temperaturę układu klimatyzacji.

Niesamowite wrażenie robi 50-calowy wyświetlacz przezierny AR-HUD z projekcją obrazu wirtualnego. Potrafi wyświetlać na szybie pojazdu np. wskazówki z systemu nawigacji, ostrzec przed opuszczeniem pasa ruchu lub zagrożeniami.

We wnętrzu OMODA 9 Super Hybrid widać, że każdy element został zaprojektowany z myślą o codziennym komforcie kierowcy i pasażerów. Elektroniczny selektor biegów zastępuje tradycyjną dźwignię, dwa bezprzewodowe moduły do ładowania smartfonów, przemyślane schowki, chłodzony podłokietnik, ergonomicznie rozlokowane uchwyty na napoje czy ambientowe podświetlenie z paletą aż 256 kolorów. Wisienką na torcie jest wielki, panoramiczny dach, który otwiera wnętrze na światło i przestrzeń, optycznie powiększając kabinę.

Stylowa tapicerka dostępna jest w klasycznej czerni lub efektownej wersji Black Red /fot. INTERIA materiały promocyjne

Fotele w OMODA 9 Super Hybrid to prawdziwa biznes klasa. Obite naturalną skórą, oferują podgrzewanie, wentylację, a nawet masaż zarówno dla kierowcy, jak i pasażera. Ten pierwszy ma do dyspozycji elektryczną regulację w sześciu kierunkach i dodatkowe ustawienia lędźwiowe, a zagłówki z wbudowanymi głośnikami podkreślają wrażenie klasy premium.

Pasażer z przodu zyskał także rozkładane podparcie łydek, a dostępne z tyłu przyciski pozwalają łatwo przesunąć jego fotel do przodu. Komfortowe funkcje obejmują również tylną kanapę - sterowaną elektrycznie i podgrzewaną. Całość dopełnia stylowa tapicerka dostępna w klasycznej czerni lub efektownej wersji Black Red.

Nowoczesny i oszczędny układ napędowy - 537 KM mocy i 1100 km zasięgu

Na pokładzie oprócz luksusu mamy również zaawansowaną technologię. Pod maską pracuje nowoczesna jednostka 1.5 T-GDI, której termiczna sprawność sięga 44,5 proc. To wynik zbliżony do osiągów najbardziej zaawansowanych jednostek na rynku. Do tego silnik spalinowy jest wspomagany przez trzy jednostki elektryczne (dwa z przodu, jeden z tyłu), a całość sprzężona zaawansowaną trójstopniową skrzynią DHT, oferującą 11 kombinacji przełożeń.

Efekt? Moc systemowa 537 KM sprawia, że ten SUV przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 4,9 sekundy. Dzięki akumulatorowi o pojemności 34.46 kWh potrafi przejechać 145 km wyłącznie na prądzie - idealnie na codzienne dojazdy bez zużycia ani kropli paliwa. Baterię można naładować prądem stałym o mocy 70 kW (od 30 proc. do 80 proc. w 25 minut). Łączny zasięg? Imponujące 1100 km. Zużycie paliwa w trybie rozładowanej baterii wynosi zaledwie 7 l/100 km.

Co więcej, układ hybrydowy obsługuje funkcję V2L, która pozwala zasilać urządzenia zewnętrzne z akumulatora auta. Na kempingu lub podczas pracy w terenie to może być prawdziwy game-changer.

Bezpieczeństwo ponad wszystko

OMODA 9 Super Hybrid to SUV średniej wielkości, który już na „dzień dobry” zaskakuje dopracowaniem stylistycznym /fot. INTERIA materiały promocyjne

Lista wyposażenia OMODA 9 jest naprawdę bogata. Producent zadbał zarówno o bezpieczeństwo, jak i wygodę codziennej jazdy. Auto rozpoznaje niebezpieczne sytuacje, ostrzega przed niekontrolowaną zmianą pasa, martwym polem czy zmęczeniem kierowcy, a podczas cofania potrafi samo zahamować. Adaptacyjny tempomat, aktywny asystent pasa ruchu i system automatycznego parkowania to kolejne ukłony w stronę kierowcy.

Dopełnieniem są LED-owe światła, 8 poduszek, system kamer 540°, czujniki parkowania, dwustrefowa klimatyzacja i jonizator powietrza - wszystko po to, by jazda była nie tylko bezpieczna, ale i maksymalnie komfortowa.

Luksus w rozsądnej cenie. Ile kosztuje Omoda 9 Super Hybrid w Polsce?

Omoda 9 Super Hybrid trafi do polskich salonów w cenie 219 900 zł za wersję Exclusive z napędem na przednią oś. Nowy model już na wstępie oferuje znacznie więcej niż większość europejskich rywali w tym samym budżecie. Przemyślana konfiguracja, efektowny design, realna użyteczność i zaawansowane technologie sprawiają, że trudno będzie przejść obojętnie obok takiej oferty. Gwarancja 7 lat lub 150 tys. km oraz 8 lat na podzespoły wysokiego napięcia tylko dopełniają całości.

OMODA 9 Super Hybrid została wyposażona w dedykowaną dla hybryd baterię wysokonapięciową o pojemności 34,46 kWh. Pozwala to na osiągnięcie zasięgu elektrycznego nawet do 145 km (WLTP). Baterię można naładować prądem stałym o mocy 70 kW (30 proc. - 80 proc. w 25 minut) oraz ładowanie AC o mocy 6,6 kW, co umożliwia pełne naładowanie (w zakresie 30 proc. - 100 proc.) w czasie około 5,5 h. Dodatkowo, funkcja V2L pozwala na zasilanie urządzeń zewnętrznych mocą do 6.6 kW.

Średnie zużycie paliwa dla modelu OMODA 9 Super Hybrid: 7 l/100 km; emisja CO2 158 g/km - zostały określone zgodnie z procedurą WLTP

Materiał promocyjny