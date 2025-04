Do wyboru będzie… nie będzie żadnego wyboru. Na ten moment JS8 Pro będzie mógł być napędzany wyłącznie przez turbodoładowany silnik benzynowy 1.5 o mocy 175 KM i maksymalnym momencie obrotowym 300 Nm. Będzie on “spięty” z 7-biegową przekładnią dwusprzęgłową. Z uwagi na dość wysoką masę (prawie 1,7 tony) samochód nie będzie należał do sprinterów. Według producenta przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa 9,8 s.

Drugim modelem marki JAC, który będzie walczył o sympatię klientów będzie J7 Plus - wbrew temu, co pisze producent, nie jest on jednak autem należącym do segmentu C (czyli aut kompaktowych). Wymiary nadwozia wskazują raczej na klasę średnią. Długość auta to solidne 4780 mm, za plecami pasażerów znajduje się 540-litrowy bagażnik. Auto to typowy fastback, z opadającym dachem i 5-drzwiowym nadwoziem. Przód J7 Plus zdobi podświetlana osłona chłodnicy (wykorzystano 142 punkty LED), z tyłu z kolei wykorzystano listwę świetlną ze 181 źródłami światła.