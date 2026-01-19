Hybrydowa OMODA 5 z zasięgiem do 1000 km teraz w atrakcyjnej cenie

Dostępna w promocyjnym pakiecie OMODA 5 Hybrid pokazuje przewagę w miejscach, gdzie konkurencja często decyduje się na półśrodki. Z jednej strony oferuje bowiem zasięg nawet do 1000 kilometrów na jednym baku, z drugiej - zapewnia dynamikę, rzadko kojarzącą się z hybrydami. To zatem propozycja dla kierowców, którzy potrzebują auta do codziennych dojazdów, ale nie zamierzają rezygnować z przyjemności prowadzenia i pokonywania długich tras. Bo mowa o nowoczesnym SUV-ie, łączącym realną użyteczność na co dzień z technologią rodem z droższych segmentów.

Super Hybrid System: technologia, która pracuje za kierowcę

Sercem OMODA 5 Hybrid jest Super Hybrid System. To rozwiązanie wywodzące się z bardziej zaawansowanych układów plug-in, ale zaadaptowane do pełnej hybrydy. W praktyce oznacza maksymalną efektywność bez konieczności podłączania auta do ładowarki. Dość powiedzieć, że łączna moc układu hybrydowego (224 KM) to wynik, który doceni każdy, kto lubi dynamicznie włączać się do ruchu lub sprawnie wyprzedzić na trasie. Jednocześnie auto pozostaje przewidywalne i komfortowe, bez nerwowości typowej dla sportowych konstrukcji. Co więcej, system sam decyduje, kiedy korzystać z energii elektrycznej, kiedy z silnika spalinowego, a kiedy z obu źródeł równocześnie.

OMODA 5 Hybrid wyróżnia się tam, gdzie konkurencja zwykle idzie na ustępstwa materiały promocyjne

Kluczowymi elementami układu pozostają turbodoładowany silnik benzynowy 1.5 T-GDi, zaprojektowana specjalnie do napędów hybrydowych automatyczna skrzynia DHT oraz wysokonapięciowa bateria, która magazynuje energię odzyskiwaną podczas jazdy. Wszystko to łącznie przekłada się na płynne przełączanie trybów pracy, cichą jazdę w mieście i maksymalnie efektywne wykorzystanie paliwa w trasie. Co ważne, kierowca nie musi niczego ustawiać ani kontrolować - samochód robi to za niego, celując w możliwie najlepszy balans między osiągami a oszczędnością.

Design i wnętrze po liftingu

OMODA 5 Hybrid po liftingu zyskała jeszcze więcej charakteru. Odświeżony przód z trójwymiarowym grillem przyciąga wzrok i nadaje autu nowoczesny i niemal futurystyczny wygląd.

Do tego dochodzą reflektory LED, które nie tylko poprawiają widoczność po zmroku, ale też spójnie dopełniają całą sylwetkę.

Projektanci zadbali ponadto, by mimo SUV-owej bryły linia nadwozia pozostawała smukła. Wyraźnie zaznaczone sportowe detale sprawiają natomiast, że OMODA 5 Hybrid nie ginie w miejskim tłumie.

W kabinie OMODA 5 Hybrid stawia na czytelność i intuicyjność obsługi materiały promocyjne

We wnętrzu uwagę zwracają natomiast dwa ekrany o przekątnej 12,3 cala (jeden pełni rolę cyfrowego kokpitu, drugi centrum multimediów), tworzące nowoczesne środowisko "pracy" kierowcy. Obsługa jest intuicyjna, a integracja z Android Auto i Apple CarPlay pozwala błyskawicznie przenieść swoje aplikacje do samochodu. Komfort na jeszcze wyższy poziom podnosi system audio Sony z ośmioma głośnikami, efektywna klimatyzacja oraz fotele, które mogą być podgrzewane i wentylowane. Owszem, to detale, ale z grupy tych, które docenia się podczas długiej autostradowej jazdy lub stania w korkach.

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Komfort to jedno. Nie mniej ważne - z czym z pewnością zgodzi się każdy kierowca - jest bezpieczeństwo. I w tym zakresie OMODA 5 Hybrid również nie idzie na kompromisy. Model wyposażony został w szeroki pakiet nowoczesnych systemów. Dość powiedzieć, iż kierowcę w każdych warunkach wspiera aż 20 zaawansowanych systemów ADAS, a wśród nich między innymi adaptacyjny tempomat, asystent pasa ruchu, monitoring martwego pola, inteligentny system unikania kolizji, asystent jazdy w korku czy kamery 360 stopni. Rozwiązania te działają w tle, nie narzucają się prowadzącemu pojazd, ale zawsze są gotowe do reakcji - jeśli zajdzie taka potrzeba.

Nowa OMODA 5 to hybryda, która nie idzie na kompromisy materiały promocyjne

Kolejnym elementem układanki jest solidna konstrukcja nadwozia, w której aż 78 proc. stanowi stal o wysokiej wytrzymałości. Do tego dochodzi komplet poduszek powietrznych, ochrona pasażerów i pakiet gwarancyjny.

To albo standardowa, trzyletnia gwarancja mechaniczna bez limitu kilometrów, albo rozszerzona, obejmująca nawet siedem lat lub 150 tysięcy kilometrów.

Na uwagę zasługuje ponadto osobna gwarancja na kluczowe elementy układu hybrydowego, czyli baterię wysokonapięciową oraz silnik trakcyjny (do ośmiu lat lub 160 tysięcy kilometrów). Innymi słowy, szeroko rozumiane bezpieczeństwo nie jest tu dodatkiem, lecz integralną częścią projektu.

OMODA 5 Hybrid to propozycja dla tych, którzy myślą o hybrydzie, lecz nie chcą zmieniać stylu życia. Ale też dla fanów nowoczesnej technologii (przekładającej się na wygodę i bezpieczeństwo) oraz osób szukających realnych oszczędności. Oszczędności, dodajmy, widocznych nie tylko w spalaniu na poziomie nieco ponad 5 l na 100 km. Bo model startuje z pułapu 119 500 zł, a do tego dochodzą liczne promocje, takie jak pakiet OC, AC i NNW za symboliczną złotówkę, pożyczka w formule 3×33 z niskim oprocentowaniem czy leasing na poziomie 103,5 proc.

Zużycie paliwa dla modelu OMODA 5 Hybrid: 5,3 l/100 km, emisja CO2 120 g/km zostały określone zgodnie z procedurą WLTP.

Materiał promocyjny