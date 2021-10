Czy zakaz zawracania obowiązuje tylko na skrzyżowaniu?

Felietony Pierwszeństwo łamane i sygnalizacja świetlna - kto przejedzie pierwszy?

Po pierwsze warto pamiętać, że zakaz zawracania nie zabrania skręcenia w lewo, natomiast zakaz skręcenia w lewo zabrania także zawracania.

Po drugie zakaz zawracania nie musi być umieszczony bezpośrednio przed skrzyżowaniem. Często występuje on w znacznej odległości od skrzyżowania, a zdarza się nawet, że przed skrzyżowaniem jest odwołany.

Jeżeli zakaz zawracania nie został odwołany przed skrzyżowaniem, to oczywiście obowiązuje również na najbliższym skrzyżowaniu:

Zdjęcie / INTERIA.PL

Ale czy tylko na skrzyżowaniu?

§ 22 pkt. 5 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych stanowi: "Znak B-23 "zakaz zawracania" zabrania kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie". Oznacza to, że zakaz wyrażony tym znakiem obowiązuje od miejsca ustawienia znaku do najbliższego skrzyżowania.

Zdjęcie / INTERIA.PL

Kierujący zielonym autem po minięciu tego znaku nie może zawrócić zarówno przed skrzyżowaniem, jak i na skrzyżowaniu.

Może natomiast skręcić w lewo, np. do posesji, bo to nie jest skrzyżowanie, a zakaz zawracania nie oznacza zakazu skręcania:

Zdjęcie / INTERIA.PL

Warto pamiętać o tych zasadach, bo zakaz zawracania umieszczany jest zwykle na takich jezdniach, na których ten manewr mógłby utrudnić jazdę innym kierującym.

Polski kierowca