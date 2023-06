DS 9 Esprit de Voyage. Sztuka podróżowania w limitowanej formie

Spis treści: 01 DS 9 - sezonowe nowości w całej gamie

W kolekcji Esprit de Voyage znajdziemy już dwa modele, DS 4 oraz DS 7, a teraz dołącza do nich limuzyna DS 9, która zdradza aspiracje do segmentu premium całej marki.

DS Automobiles od zawsze pozycjonowane było wyżej niż Citroen, jednak proces budowania świadomości ekskluzywnego produktu u nabywców trwa na tyle długo, że dopiero teraz flagowa limuzyna zdaje się mieć wszystkie "papiery" na to, by rozpocząć rywalizację z uznanymi konkurentami, dobrze rozpoznawalnymi w tym niezwykle intratnym segmencie rynku.

O pozycjonowaniu modelu DS 9 najlepiej świadczą ceny odmiany Esprit de Voyage skalkulowane na rynek francuski. Za egzemplarze z mniejszą hybrydą plug-in (E-Tense 250) minimalnie zapłacić trzeba 77 150 euro, auta z mocniejszą układem hybrydowym (E-Tense 360 4x4) kosztują 87 000 euro. Przyznajcie, że to już ociera się o segment premium.

DS 9 - sezonowe nowości w całej gamie

W bieżącym roku flagowa limuzyna doczekała się być może mało ważnych, ale jednak istotnych z punktu widzenia kierowcy i pasażerów modyfikacji. Przy okazji prezentacji kolekcji Esprit de Voyage, francuski producent wdrożył nowe oprogramowanie DS Iris System, które obsługiwane może być poprzez 12-calowy niezwykle responsywny centralny wyświetlacz lub mobilne urządzenia, z wykorzystaniem aplikacji MyDS.

System Iris po raz pierwszy pokazany został w tegorocznym DS 3, ale wydaje się, że dopiero w DS 9 programiści wykorzystali pełne spektrum jego możliwości.

Zdalne diagnozowanie ilości paliwa w zbiorniku, czy też poziomu naładowania akumulatora w układzie hybrydowym, to tylko niewielka próbka z całej palety usług jakie oferuje Iris. Dużo ciekawsze wydają się opcje pomagające w planowaniu podróży.

Zdjęcie DS 9 Esprit de Voyage / Marek Wicher / INTERIA.PL

Dzięki stałemu połączeniu z internetem, kierowca może dostać informacje o zakłóceniach na planowanej trasie podróży, warunkach pogodowych na wybranych odcinkach lub też u celu. W trybie automatycznym pokazywane będą ceny paliw na mijanych stacjach, lokalizacje ładowarek, natężenie ruchu (włącznie z ewentualnymi zatorami i trasami alternatywnymi), a nawet dostępne miejsca parkingowe na ulicach w wielu miastach.

Aplikacja systemu Iris połączona została również z wprowadzeniem nowych, cyfrowych zegarów. W porównaniu do poprzedniej wersji, skupiono się przede wszystkim na rozdzielczości, co finalnie przełożyło się na lepszą czytelność wyświetlanych przed kierowcą informacji.

Dodać należy, że w ramach systemu DS Iris jest dużo możliwości indywidualnych konfiguracji, a całość obsługiwać można w bardzo podobny sposób jak najnowsze smartfony: dotykiem, "szczypaniem" czy też przesuwaniem tak, jak to robimy w naszych urządzeniach mobilnych.

A propos mobilności, to producent zapewnił pełną synchronizację z telefonami. Zarówno przewodowo, jak też i bezprzewodowo można łączyć smartfony z wykorzystaniem CarPlay, Android Auto lub też poprzez prosty klonowanie ekranów (Mirrir Screen). Na pokładzie znajdziemy łącza USB C oraz WiFi.

Zdjęcie DS 9 Esprit de Voyage / Marek Wicher / INTERIA.PL

DS 9 - podróżuj we francuskim szyku, czyli Esprit de Voyage

Kolekcja Esprit de Voyage, to według producenta kwintesencja francuskiej sztuki podróżowania. Co się na nią składa? Przede wszystkim wyrafinowane dodatki, inspirowane modą haute-couture. Dajcie się zatem ponieść wszystkim zmysłom.

We wnętrzu dominuje skóra Nappa w kolorze Gris Perle. Tym materiałem pokryto siedzenia, konsolę środkową, deskę rozdzielczą i panele drzwiowe.

Zwróćcie uwagę na liczne detale wykończenia, przypominające bransoletę luksusowego zegarka. Grawerowane laserowo linie zdobią między innymi progi, monogramy na drzwiach oraz na obudowach lusterek. Kierownicę obszyto skórą licowaną w kolorze Noire Basalthe. Podsufitka wykonana została z Alcantary, barwionej do Gris Galet.

Uzupełnieniem kolekcji może być dedykowana przyjemności podróżowania walizka, służąca do przewożenia na przykład ulubionych smakołyków wraz z potrzebnymi sztućcami.

Zdjęcie DS 9 Esprit de Voyage / Marek Wicher / INTERIA.PL

Czymże byłyby wszystkie te elementy, gdyby na etapie projektowania modelu nie zadbano o odpowiednio wysoki komfort jazdy. Dobre wytłumienie, optymalizacja aerodynamiczna, czy też wysokoefektywne opony przekładają się na bardzo wysoką jakość podróżowania DS 9. Do uszu kierowcy i pasażerów docierają tylko dźwięki, które nie przeszkadzają delektować się jazdą.

Co ważne, dzięki tak zaawansowanym systemom jak DS Active Scan Suspension na nierównych drogach zawieszenie pracuje cicho i miękko. Kiedy jednak kierowca potrzebuje więcej adrenaliny, przełączenie w tryb sport ujawnia dugą naturę dystyngowanej limuzyny, bliższej torom wyścigowym, jednak wciąż z zachowaniem dużego poziomu komfortu.

Wyróżnikiem odmiany Esprit de Voyage będą 19-calowe felgi wzoru Chambord (E-Tense 250) lub 20-calowe koła z obręczami Munich (E-Tense 360 4x4), na które założone będą wyśmienite opony Michelin Pilot Sport 4S.

DS 9 - dwie hybrydy, układ 4x4

Flagowa limuzyna oferowana jest wyłącznie z hybrydami plug-in, które umożliwiają jazdę w trybie elektrycznym na dystansie do 84 kilometrów.

Wersja E-Tense 250 oferuje moc systemową układu na poziomie 250 KM, które napędzają wyłącznie przednie koła. Akumulator trakcyjny o pojemności 15,6 kWh pozwala na przejechanie w trybie EV do 84 km w mieście lub 74 km w cyklu mieszanym. Pokładowa ładowarka o mocy 7,4 kW uzupełni energię w akumulatorze o 0 do 100 procent w czasie 2 godzin i 23 minut.

Zdjęcie DS 9 Esprit de Voyage / Marek Wicher / INTERIA.PL

Mocniejsza odmiana, E-Tense 360 4x4, wyposażona została w dwa silniki elektryczne, przy czym ten na tylnej osi generuje 113 KM. Moc całego układu hybrydowego wynosi 360 KM, co przekłada się na znakomite osiągi.

Sprint do setki trwa 5,6 sekundy, prędkość maksymalną ograniczono do 250 km/h, a przy umiejętnym korzystaniu z potencjału silnika spalinowego i napędu elektrycznego, średnie zużycie paliwa może spaść nawet do 1,5 l/100 km, oczywiście przy naładowanej baterii. Użytkownik specyfikacji E-Tense 360 4x4 na prądzie przejechać może do 65 kilometrów (w mieście).

Zdjęcie DS 9 Esprit de Voyage / Marek Wicher / INTERIA.PL

DS 9 - limitowane, ale będzie ich dużo

Kolekcja Esprit de Voyage w każdej linii modelowej jest limitowana. Dobra informacja jest taka, że ograniczenia są czasowe, a nie ilościowe. Zła wiadomość to fakt, że zarówno w serii DS 4, jak i DS 7, zamówienia przyjmowane będą tylko do połowy roku, a produkcja potrwa do grudnia.

Jak harmonogram dostępności wygląda w przypadku DS 9 Esprit de Voyage? Limuzyny w tej specyfikacji oferowane będą od sierpnia. Pierwsze egzemplarze zjadą z linii montażowej w grudniu, a koniec produkcji przewidziano na grudzień 2024 roku.

A co będzie potem? Od stycznia 2024 marka DS Automobiles zapowiada wyłącznie premiery w pełni elektrycznych modeli. Zatem spalinowe i hybrydowe linie pozostaną z nami na najbliższe lata w raczej niezmienionych formach. No chyba, że znowu trafi się jakaś wyjątkowa limitowana seria.

