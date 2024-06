Spis treści: 01 Autostrada A2 otrzyma trzeci pas

02 Rozbudowa A2. Zmiany dla kierowców

03 Kiedy trzeci pas na autostradzie A2 będzie gotowy?

Autostrada A2 otrzyma trzeci pas

Odcinek autostrady A2 między węzłami Poznań Krzesiny i Poznań Wschód to jeden z najbardziej obciążonych dróg w naszym kraju. Już wkrótce jednak sytuacja ulegnie poprawie. Zarządca fragmentu, spółka Autostrada Wielkopolska S.A. przystępuje do rozbudowy trasy o trzeci pas ruchu. Jak poinformowano, inwestycja ma na celu poprawienie płynności ruchu, a także zapewnienie "bezpiecznego i komfortowego" przejazdu odcinkiem.

Zdjęcie 10-kilometrowy odcinek autostrady A2 otrzyma trzeci pas /Fot. Autostrada Wielkopolska/ /

Już 15 czerwca drogowcy rozpoczęli wprowadzanie elementów tymczasowej organizacji ruchu. Wytyczono pasy do poruszania się pojazdów jadących autostradą, tak by oddzielić teren robót od ruchu oraz zainstalowano odpowiednie znaki.

Rozbudowa A2. Zmiany dla kierowców

Właściwe prace (a dokładniej ich pierwszy etap) zostały zaplanowane na poniedziałek, 17 czerwca. Prowadzone są one na odcinku między 176 kilometrem (w sąsiedztwie Miejsc Obsługi Podróżnych Krzyżowniki i Tulce) oraz 180 kilometrem autostrady A2 (węzeł Poznań Wschód). Jak poinformowano, prace zostały zaplanowane w taki sposób, by były one jak najmniej odczuwalne dla kierowców. Podróżni w dalszym ciągu będą mogli skorzystać z dwóch pasów ruchu w każdym kierunku, choć organizacja uległa zmianie. Ponadto pojadą oni wolniej - na odcinku wprowadzono ograniczenie prędkości odpowiednio do 80 i 60 km/h w obu kierunkach.

Pomiędzy 176 i 177 km autostrady poruszający się w kierunku Świecka będą mogli jechać lewym pasem jezdni północnej oraz lewym pasem jezdni południowej (czyli pod prąd). W kierunku Warszawy zmotoryzowani będą poruszać się dwoma pasami jezdni południowej (prawym oraz pasem awaryjnym).

Zdjęcie W związku z rozbudową odcinka autostrady A2 kierowcy muszą być przygotowani na zmiany w organizacji ruchu. /Fot. Autostrada Wielkopolska/ /

Spółka Autostrada Wielkopolska zwraca uwagę, że kierowcy poruszający się w kierunku Świecka, którzy chcą zjechać z autostrady na węźle Poznań Wschód na drogę ekspresową S5, powinni poruszać się jezdnią południową, przeznaczoną do jazdy w stronę Warszawy. Z lewego pasa, poprowadzonego jezdnią północną (pod prąd) nie będzie możliwości zjazdu na wspomnianym węźle na drogę S5.

Zdjęcie Kierowcy, którzy chcą zjechać na węźle Poznań Wschód na drogę ekspresową S5, również muszą być przygotowani na zmiany. /Fot. Autostrada Wielkopolska/ /

Kiedy trzeci pas na autostradzie A2 będzie gotowy?

Zarządca odcinka A2 zapowiedział, że prace między 176 i 180 km trasy mają zająć ok. dwóch miesięcy. Zaznaczono jednak, że może to ulec zmianie m.in. ze względu na warunki pogodowe. Planowo rozbudowa całego 10-kilometrowego odcinka A2 ma potrwać do końca 2025 roku.