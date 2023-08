Źle zaparkujesz, zapłacisz jeszcze więcej za holowanie. Znamy nowe stawki

Spis treści: 01 Od stycznia odholowanie pojazdu będzie droższe. Stawki na 2024 rok

02 Stawki za odholowanie samochodu w 2024 roku. Podwyżki dotyczą wszystkich pojazdów

03 Stawki za parkowanie na parkingu "policyjnym" w 2024 roku

Znamy już wysokość opłat, jakie - począwszy od nowego roku - właściciele samochodów płacić będą za odholowanie pojazdu i jego przechowywanie na parkingu depozytowym. Kierowcy muszą się przygotować na spore podwyżki.

Od stycznia odholowanie pojazdu będzie droższe. Stawki na 2024 rok

Przypomnijmy - stawki za odholowanie i przechowywanie pojazdu na parkingu depozytowym nie są takie same dla wszystkich regionów kraju. Zależą one od uchwał poszczególnych samorządów. Te muszą jednak poruszać się w ramach "widełek" określonych przez władze centralne.



Ministerstwo Finansów co roku publikuje nowe obwieszczenie w tej sprawie, w którym wyznacza maksymalną wysokość tego rodzaju opłat. W praktyce, w zdecydowanej większości - rady gminy przyjmują w swoich uchwałach właśnie górną granicę opłat dopuszczonych przez resort finansów.



Ile właściciel pojazdu zapłacić będzie musiał za jego odholowanie w przyszłym roku?

Reklama

Stawki za odholowanie samochodu w 2024 roku. Podwyżki dotyczą wszystkich pojazdów

Aż o 91 zł wzrośnie maksymalna stawka za usunięcie z drogi samochodu o masie całkowitej do 3,5 tony. Obecnie kierowcy pokryć muszą koszty w wysokości 606 zł. Po pierwszym stycznia 2024 roku maksymalna stawka wzrosnąć może do 697 zł.



W przypadku większych busów i niewielkich aut ciężarowych (dmc od 3,5 do 7,5 tony) maksymalna stawka za usunięcie z drogi wzrośnie do 871 zł (z aktualnych 757 zł).



Za odholowanie ciężarówki o DMC między 7,5 tony a 16 ton zapłacimy już 1230 zł zamiast dotychczasowych 1069 zł. W przypadku pojazdów ciężarowych o dmc powyżej 16 ton, odholowanie kosztować już będzie 1813 zł zamiast 1576 zł (2205 zł zamiast 1917 w przypadku pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne).



Zauważalnie wzrastają też stawki związane z usunięciem na koszt właściciela innych pojazdów.



W przypadku roweru, motoroweru, hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego stawka wzrasta do 166 zł (ze 144 zł). Za usunięcie motocykla zapłacimy do 324 zł (z 281 zł).

Stawki za parkowanie na parkingu "policyjnym" w 2024 roku

Na mocy wydanego przez Ministerstwo Finansów obwieszczenia można się też spodziewać, że od 1 stycznia większość gmin podniesie rówież opłaty za przechowywanie pojazdów na parkingach depozytowych, potocznie zwanych "policyjnymi". Od przyszłego roku maksymalna stawka za przechowywanie na parkingu depozytowym wynosić będzie odpowiednio:



za rower, motorower, hulajnogę elektryczną, urządzenie transportu osobistego: 32 zł za dobę (aktualnie 27 zł),

za motocykl: 43 zł za dobę (aktualnie 37 zł),

za samochód osobowy - pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony - 60 zł za dobę (aktualnie 52 zł),

za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 7,5 tony: 79 zł za dobę (aktualnie 58 zł),

za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej od 7,5 tony do 16 ton: 112 zł za dobę (aktualnie 97 zł),

za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton: 199 zł za dobę (aktualnie 173 zł),

za pojazd przewożący materiały niebezpieczne: 290 zł za dobę (aktualnie 252 zł).