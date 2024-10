Zlatan Ibrahimovic kupił nowy samochód

Kupowanie sobie samochodów na urodziny to już tradycja Zlatana Ibrahimovica. Pomału tradycją staje się także wybór Ferrari na prezent. Na 41. urodziny kupił sobie model 812 Competizione za 600 tys. euro (ok. 2,6 mln zł), a na 42. urodziny wybrał Daytonę SP 3 za milion euro (około 4,3 mln zł). Teraz, na 43. urodziny, zdecydował się na SF90 XX Spider. Ceny tego akurat modelu zaczynają się od 850 tys. euro (3,7 mln zł), ale egzemplarz piłkarza wyceniany jest na około milion euro (czyli 4,3 mln zł).

Ferrari SF90 XX Spider to stworzona z myślą o ściganiu się na torze, otwarta wersja zaprezentowanego w 2019 roku modelu SF90. Korzysta ona z tego samego układu hybrydowego z 4-litrowym silnikiem V8 i trzema motorami elektrycznymi (w tym dwoma przy przedniej osi), którego moc została zwiększona tylko symbolicznie - z 1000 do 1030 KM. SF90 XX Spider przyspiesza do 100 km/h w 2,3 s i może rozpędzić się do 320 km/h. Lecz kiedy właściciel nie ściga się na torze, może przełączyć się w tryb elektryczny - po naładowaniu z gniazdka auto przejedzie do 25 km na prądzie.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Główne zmiany w stosunku do standardowego SF90 to optymalizacja masy pojazdu (ta spadła o 10 kg do 1660 kg) oraz zmiany w aerodynamice samochody, co ma pozwalać na uzyskiwanie wyraźnie lepszych czasów na torze. Ferrari zapowiedziało stworzenie tylko 799 egzemplarzy SF90 XX w wersji Stradale (czyli coupe) oraz 599 sztuk odmiany Spider (czyli z otwartym nadwoziem). W Szwecji są obecnie tylko dwa takie auta - drugi kupił Per Gessle, założyciel i kompozytor zespołu Roxette.

Jakie samochody ma Zlatan Ibrahimovic?

SF90 XX Spider jest dziewiątym Ferrari, jakie posiada Ibrahimovic. Najstarszym jest F430 Spider, ale poza nim w swoim garażu ma między innymi tak legendarne modele jak Enzo, LaFerrari oraz Monza SP2. Oprócz tego posiada także Porsche 918 Spyder, Maserati GranTurismo MC Stradale oraz Lamborghini Urus.

W sumie Zlatan Ibrahimovic ma w swojej kolekcji 13 samochodów, których wartość wyceniana jest na około 17 mln euro, czyli ponad 73 mln zł.