Zatrzymano złodziei specjalizujących się we francuskich autach

Dwóch złodziei specjalizujących się w kradzieżach aut francuskich marek zatrzymali policjanci w Piły (woj. wielkopolskie). Podejrzani mieli działać na terenie całej Wielkopolski. Grozi im do 10 lat więzienia – podała w czwartek policja.

Zdjęcie /Policja

Oficer prasowy pilskiej policji mł. asp. Jędrzej Panglisz przekazał, że mieszkańcy powiatów poznańskiego i chodzieskiego zostali zatrzymani w niedzielę, gdy przyjechali do Piły z zamiarem dokonania kradzieży auta. "Przy zatrzymanych 31 i 32-latku funkcjonariusze znaleźli narzędzia i przedmioty, którymi posługiwali się podczas przestępstw, był to m. in. programator kart pojazdów" - zaznaczył.

"Śledczy ustalili, że sprawcy działali na terenie naszego województwa i specjalizowali się w kradzieżach samochodów francuskich marek. Na chwilę obecną policjanci przedstawili zatrzymanej dwójce zarzuty kradzieży sześciu pojazdów marki Renault, głownie modelu Captur. Trzy pojazdy zostały skradzione w Pile. Pozostałe zginęły w Luboniu, Szamotułach oraz Złotnikach. Pokrzywdzeni wycenili ich wartość na kwotę ponad 310 tys. zł" - poinformował Panglisz.



Zdjęcie / Policja

Dodał, że zatrzymanie mężczyzn to efekt wielotygodniowej pracy pilskich funkcjonariuszy. Zaznaczył, że sprawa jest rozwojowa, dlatego policjanci nie wykluczają przedstawienia podejrzanym kolejnych zarzutów.



32-latek został tymczasowo aresztowany przez sąd na okres trzech miesięcy. Drugi z mężczyzn został objęty dozorem policyjnym. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia.