Zatrzymano sprawcę kradzieży Porsche Panamery

Warte ok. 250 tys. zł Porsche Panamera odzyskali, kilka dni po kradzieży, poznańscy policjanci. Już został zatrzymany jeden ze sprawców kradzieży, kolejni są wciąż poszukiwani.

Zdjęcie / Policja

Reklama

Jak poinformowała we wtorek sierż. sztab. Marta Mróz z biura prasowego poznańskiej policji, zdarzenie miało miejsce w marcu - policjanci ujawnili sprawę dopiero teraz.

Reklama

"Do kradzieży doszło w nocy, przed domem w rejonie poznańskiego Grunwaldu w Poznaniu. Sprawcy przełamali zabezpieczenia i odjechali samochodem. Po zgłoszeniu, policjanci natychmiast zajęli się tą sprawą i już po kilku dniach operacyjnie ustalili osoby, które mogły mieć związek z tym przestępstwem" - podała.

Niespełna tydzień później, w jednym z garaży na terenie miasta funkcjonariusze zatrzymali na gorącym uczynku jednego ze złodziei i odzyskali skradzione Porsche. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem do pojazdu za co grozi mu do 10 lat więzienia.

Marta Mróz podała, że wymierzona mu kara może być jednak wyższa ze względu na to, że 46-latek działał w warunkach recydywy.

Pozostali dwaj mężczyźni, którzy również mieli związek z tym przestępstwem są wciąż poszukiwani przez funkcjonariuszy. Mróz podała, że odzyskany samochód, po wykonaniu niezbędnych czynności, będzie mógł wrócić do właściciela.

***