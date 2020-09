Zatrzymali 111 osób zamieszanych w kradzieże samochodów!

Przez osiem miesięcy tego roku funkcjonariusze ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku zatrzymali 111 osób poszukiwanych bądź łamiących prawo i odzyskali kradzione auta warte łącznie ponad 1,5 mln zł – poinformowała we wtorek rzeczniczka Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej Joanna Konieczniak.

Zdjęcie /

"Wspólna służba sprzyja szybszej wymianie informacji, sprawniejszemu dokonywaniu sprawdzeń w bazach danych obu państw, a przede wszystkim efektywniejszej realizacji zadań na pograniczu. Funkcjonariusze nie tylko pracują razem na miejscu w Placówce w Świecku, ale też biorą udział we wspólnych patrolach" - wyjaśniła Konieczniak.



Dzięki ich pracy zatrzymywane są grupy nielegalnych imigrantów (największa w tym roku liczyła 22 osoby) oraz osoby poszukiwane przez organy ścigania, zarówno niemieckie, jak i polskie, a niekiedy także innych państw. Do końca sierpnia br. zatrzymano 22 takie osoby.



"Do tego funkcjonariusze z polsko-niemieckich patroli w omawianym okresie przy 12 osobach znaleźli narkotyki i odzyskali 11 pojazdów pochodzących z kradzieży o łącznej wartości ponad 1,5 mln zł oraz kradziony sprzęt AGD za 75 tys. zł" - dodała rzeczniczka.



Na terenie woj. lubuskiego wspólną służbę pełnią funkcjonariusze Policji Federalnej Niemiec i funkcjonariusze polskiej Straży Granicznej.



Na granicy zachodniej poza wspólną placówką służb obu krajów zlokalizowaną w Świecku, podobne działają też w Ludwigsdorfie oraz Pomellen.



"Polsko-niemiecka współpraca w ramach takich placówek daje możliwość zwalczania przestępczości transgranicznej przy najlepszym wykorzystaniu sił i środków(...), a także sprzyja zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa ludności na terenach przygranicznych" - zaznaczyła Konieczniak.



Dodała, że ta forma współpracy pozwala też polskim i niemieckim służbom odpowiedzialnym za ochronę granic na pozyskiwanie dużych środków finansowych z UE na podnoszenie kwalifikacji funkcjonariuszy oraz zakup najnowocześniejszego sprzętu.



Przykładem takich działań jest realizowany od dwóch lat projekt w zakresie wsparcia finansowego Wspólnych Polsko-Niemieckich Placówek ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Internal Security Fund - ISF).