Rzecznik chińskiego ministerstwa handlu powiedział, że "tymczasowe cła nałożone przez Unię Europejską mają podstaw faktycznych i prawnych oraz naruszyły zasady WTO". Rzecznik dodał, że cła podważają również zasady współpracy w zakresie przeciwdziałaniu zmian klimatycznym

Przypomnijmy, w lipcu Unia Europejska nałożyła tymczasowe cła w wysokości do 38 proc. na samochody elektryczne produkowane w Chinach i eksportowane do Europy. Specjalna komisja stwierdziła bowiem, że chińscy producenci korzystają z państwowych dopłat, co zaburza uczciwą konkurencję. W formie ostatecznej, na 5 lat, cła mają wejść w życie w listopadzie.

Na chińskie oświadczenie zareagowały już w władze Unii Europejskiej. Rzecznik Komisji Europejskiej powiedział, że "UE dokładnie analizuje wszystkie szczegóły tego wniosku i zareaguje na wniosek władz chińskich we właściwym czasie zgodnie z procedurami WTO". Rzecznik dodał, że jest pewny, że tymczasowe cła są zgodne z zasadami WTO.

Na wniosek Chin zareagowało również samo WTO. Rzecznik organizacji w krótkim oświadczeniu potwierdził otrzymanie wniosku. Poinformował również, że więcej informacji udzieli po rozesłaniu chińskiego pisma do państw - członków WTO.

Spór o samochody elektryczne jest częścią większej konfrontacji europejsko-chińskiej. Unia Europejska swoimi dochodzeniami objęła nie tylko auta bateryjne, ale również panele słoneczne, turbiny wiatrowe i pociągi. Ponadto Stany Zjednoczone obłożyły samochody z Chin cłem w wysokości 100 proc, a podobny krok rozważa Kanada.



Chińczycy, którzy w rozwój samochodów elektrycznym zainwestowali duże środki, zostali postawieni pod ścianą. W 2023 roku Chiny wyeksportowały auta o wartości przeszło 34 mld dolarów, o 70 proc. większej niż rok wcześniej. 40 proc. wyeksportowanych samochodów trafiło do Europy . Ewentualne zahamowanie eksportu będzie więc miało duży wpływ na chińskich producentów, którzy już zmagają się ze spadającym zainteresowaniem samochodami elektrycznymi w samym Państwie Środka.