W Cernobbio w regionie Como odbył się 44. Szczyt Ambrosetti Forum. To prestiżowa impreza skupiająca świat biznesu, nauki, polityki i przemysłu. W czasie forum padło wiele gorzkich słów pod adresem elektromobilności. Śmiało można traktować je jako oficjalne stanowisko włoskiego rządu, bo w podobnym tonie wypowiedziało się aż dwóch ministrów obecnego gabinetu premier Giorgii Meloni.

Zakaz rejestracji aut spalinowych w 2035 roku. Włoski minister: "to absurdalny pomysł"

Myślę, że to powinna być pierwsza kwestia, którą zajmie się nowa Komisja Europejska, ponieważ firmy i pracownicy potrzebują jasności włoski minister przemysłu Alberto Urso.

Wypowiedź padła w kontekście planowanej na 2026 rok rewizji przepisów dotyczących zakazu rejestracji samochodów spalinowych w UE w 2035 roku. W opinii Urso władze Unii powinny jak najszybciej zająć się sprawą, która paraliżuje przemysł motoryzacyjny i sprawia, że kolejni samochodowi giganci rozważają zamykanie swoich fabryk. W jego opinii Komisja Europejska powinna przeanalizować planowany na 2035 rok zakaz sprzedaży samochodów spalinowych już w przyszłym roku, bo obecne stanowisko, zwłaszcza w kontekście skokowego załamania się sprzedaży aut elektrycznych w UE (po zakończeniu dopłat na rynku niemieckim), paraliżuje działania koncernów motoryzacyjnych. Rynkowa stagnacja zmusza producentów do szukania oszczędności, co w konsekwencji przełożyć się może na masową likwidację miejsc pracy.

Zakaz rejestracji aut spalinowych. "Należy go zmienić"

Jeszcze ostrzej wypowiedział się w tej kwestii włoski minister energii - Gilberto Pichetto Fratin:

Zakaz dotyczący nowych samochodów z silnikami spalinowymi od 2035 roku jest absurdalny i należy go zmienić

Wnioski po forum biznesowym są jednoznaczne. Rząd premier Giorgii Meloni uważa, że Komisja Europejska powinna pozwolić państwom członkowskim na większą swobodę w wyborze technologii, którą preferują, aby osiągnąć uzgodnione cele dekarbonizacji. Popiera również bardziej stopniowe odchodzenie od silników spalinowych, czyli - mówiąc wprost - przesunięcie w czasie planowanego na 2035 rok zakazu rejestracji samochodów spalinowych.

Włosi i Niemcy przeciwko zakazowi sprzedaży aut spalinowych? KE ma duży problem

Jasna deklaracja włoskiego rządu to kolejny ostry głos sprzeciwu wobec narzucania elektromobilności przez Komisję Europejską. Twarde słowa padły w czasie, gdy w Niemczech toczy się właśnie burzliwa debata dotycząca przyszłości Volkswagena. Przypominamy, że Volkswagen zagroził właśnie zamknięciem nawet dwóch niemieckich fabryk. To efekt postępów transformacji koncernu w kierunku elektromobilności. Gigantyczne inwestycje w rozwój samochodów elektrycznych nie przekładają się na sprzedaż takich pojazdów, która - dodatkowo - załamała się w Niemczech po nagłym zakończeniu programu dopłat do ich zakupu. Zainteresowanie autami elektrycznymi jest stosunkowo niskie, a to wiąże się z koniecznością wstrzymywania pracy zakładów zajmujących się samochodami na prąd.

Aktualnie sytuacja jest bardzo trudna, bo marża marki spadła do 2,3 proc. Dla porównania, w ubiegłym roku było to 3,8 proc. Warto jeszcze dodać, że obecne moce produkcyjne są aż o 5 mln pojazdów wyższe niż rzeczywista produkcja. W całym 2023 roku Volkswagen wyprodukował około 9 mln pojazdów, dysponując mocami produkcyjnymi pozwalającymi wyprodukować nawet 14 mln aut.