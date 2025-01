Zachęcał do kupna auta. Pokazał film, jak jedzie nim ponad 200 km/h

Sprzedaż samochodu w serwisie aukcyjnym to nie lada wyzwanie. Klienta trzeba przekonać odpowiednimi zdjęciami, szczegółowymi danymi technicznymi, a także często nieco podkoloryzować ogłoszenie. Na jeszcze inny pomysł wpadła osoba wystawiająca do sprzedaży usportowionego Seata Leona Cupra, która postanowiła ukazać jego niebanalne osiągi w dość niespodziewany i jednocześnie skrajnie nieodpowiedzialny sposób.

Na filmie widać, jak mężczyzna, opowiadający z dumą o pojeździe, wielokrotnie przekracza dozwoloną prędkość, osiągając miejscami ponad 200 km/h na drodze, gdzie obowiązuje ograniczenie do 80 km/h. W dalszej części materiału „testuje” przyspieszenie samochodu, rozpędzając się do 130 km/h w terenie zabudowanym. Co więcej, podczas tej szaleńczej jazdy prawdopodobnie nie ma zapiętych pasów, co sygnalizuje świecąca się kontrolka na desce rozdzielczej oraz charakterystyczny dźwięk alarmowy.