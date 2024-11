Yutong E7S w Polsce. Chiński autobus woził na mecze w Katarze

Yutong E7S to kolejny elektryczny autobus, który trafił do oferty spółki Busnex Poland, czyli oficjalnego przedstawiciela firmy z Chin. Co może zaoferować ten najmniejszy pojazd w polskiej gamie?

Zdjęcie Yutong E7S dołącza do oferty Busnex Poland. To najmniejszy pojazd w gamie. / Dominik Kalamus/ Busnex Poland /