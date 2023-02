Wygląda jak kontener na odpady ale to tylko pozory. W Polsce mamy takie trzy

Oprac.: Paweł Rygas Wiadomości

Państwowa Straż Pożarna we Wrocławiu otrzymała specjalistyczny kontener do gaszenia samochodów elektrycznych. To trzecie takie urządzenie w Polsce.

Zdjęcie W Polsce są obecnie trzy kontenry do gaszenia samochodów elektrycznych / fot. PSP Wrocław - Facebook /