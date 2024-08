Wsiadł za kierownicę o dzień za wcześnie. Za ten numer grozi mu 5 lat

W ostatnich dniach wakacji policjanci ze Sławna włączyli się do wojewódzkich działań pod nazwą “Alkohol i Narkotyki". Z tego tytułu już od wczesnych godzin porannych funkcjonariusze ruchu drogowego prowadzą na drogach kontrole, których głównym celem jest wyeliminowanie z ruchu niebezpiecznych kierowców - pijanych bądź odurzonych niedozwolonymi środkami - a tym samym zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych z ich udziałem.

Policjanci kontrolowali z samego rana. Szukali promili i narkotyków

Poranna służbę policjanci rozpoczęli z przytupem. Kierująca Volkswagenem, zatrzymana o 6.00 rano przy ul. Morskiej - jak wykazało badanie trzeźwości - była nietrzeźwa. W organizmie 25-latki znajdowało się 0,3 promila alkoholu, a to oznacza, że nie powinna była wsiadać “za kółko". Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy i skierowali wniosek o ukaranie do sądu.

O jeden dzień za wcześnie. Kierowcy Skody grozi 5 lat więzienia

Kilkanaście minut później na tej samej ulicy doszło do zatrzymania Skody. Kierowca na widok radiowozu spanikował i zatrzymał się kilkadziesiąt metrów przed patrolem policji. Następnie próbował zamienić się z pasażerem miejscami, by kontynuować jazdę na prawym fotelu. Wszystko to działo się na oczach mundurowych.

Policjanci zaciekawieni przyczyną takiego zachowania zatrzymali auto do kontroli. Obydwaj mężczyźni byli trzeźwi, jednak ten, który pierwotnie kierował autem, złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Okazało się, że zakaz obowiązywał jeszcze jeden dzień. Gdyby mężczyzna powstrzymał się jeszcze chwilę, uniknąłby surowej kary. Sprawą 49-latka zajmie się sąd. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.