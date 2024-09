Polska Organizacja Odzysku Opakowań - Partslife – rzuciła wyzwanie młodzieży. Brzmiało ono: "Przygotuj projekt kampanii społecznej o gospodarce odpadami". To element programu edukacyjno-stypendialnego Akcelerator, prowadzonego przez Fundację Inter Cars. Przez 10 miesięcy, 21 uczniów ze szkół technicznych związanych z motoryzacją, logistyką i transportem z całej Polski, brało udział w intensywnych szkoleniach i programie mentoringowym, mającym pomóc im w znalezieniu odpowiedzi na to pytanie, która zainteresuje szerokie grono odbiorców.

Efektem tych działań było powstanie materiału wideo wypracowanego przez uczestników programu - uczniów w wieku 17-20 lat:



Kierowcy w serwisach zupełnie się tym nie interesują

Konrad Nowakowski, prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań, który pełnił rolę opiekuna merytorycznego kampanii, mówi wprost:

Chcemy zwrócić uwagę, że często - mimo rosnącej świadomości ekologicznej - nie zawsze zwracamy uwagę, czy przedsiębiorcy, z których usług korzystamy przestrzegają przepisów, stosują się do zasad cyrkularnych i mają odpowiednie certyfikaty.

Co ważne, to da się w łatwy sposób sprawdzić - o czym również informuje treść materiału wideo. Wystarczy skorzystać z rządowej wyszukiwarki https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/, na której znajdują się informacje o tym, które serwisy odpowiednio gospodarują odpadami.

Polscy uczniowie imponują kreatywnością

Katarzyna Oleksowicz, członkini zarządu Fundacji Inter Cars zwraca uwagę, że stypendyści biorący udział w projekcie zaimponowali organizatorom swoją wszechstronnością, zrozumieniem mechanizmów tworzenia angażujących treści.



To już druga edycja programu Akcelerator Fundacji Inter Cars. Stworzono go myślą o wspieraniu edukacji i rozwoju uczniów techników i szkół branżowych. Jednym z jego zadań jest rozwijanie wśród tej grupy kompetencji przyszłości, które często są trudne do zdobycia w szkołach o profilu technicznym, a mogą okazać się kluczowe w życiu zawodowym młodych ludzi.