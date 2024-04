Wkrótce kolejny strajk rolników. Gdzie i kiedy będą utrudnienia na drogach?

Spis treści: 01 Strajk rolników. Gospodarze zjadą do stolicy

Strajk rolników. Gospodarze zjadą do stolicy

Ogólnopolski strajk rolników, który trwa od 9 lutego, w ostatnich tygodniach stał się znacznie mniej intensywny. Wkrótce jednak się to zmieni. Przygotowywany jest kolejny protest, który odbyć się ma w Warszawie. Demonstrację organizuje wspólnie NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" oraz NSZZ "Solidarność". Wydarzenie zaplanowane jest na 10 maja - uczestnicy mają zebrać się o godzinie 12:00 na placu Zamkowym. Dokładna trasa nie jest jeszcze znana. Można jednak zakładać, że zakończy się przed Kancelarią Premiera na alejach Ujazdowskich lub przed budynkiem Sejmu przy ul. Wiejskiej.

PiS weźmie udział w strajku rolników?

"Polacy muszą zdawać sobie sprawę, że następstwa wprowadzenia w życie Zielonego Ładu są śmiertelnie niebezpieczene" - napisał w serwisie X szef NSZZ "Solidarność", Piotr Duda. Z kolei w wystosowanym oświadczeniu mającym związek ze strajkiem zwrócił on uwagę, że demonstracja "nie ma charakteru politycznego". "To apolityczny protest Polaków, którzy są zaniepokojeni i pokrzywdzeni szkodliwą polityką klimatyczną Unii Europejskiej" - napisano.

Mimo to do udziału w nim wezwał ostatnio prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński. Jak stwierdził, "dzisiaj jest taki czas, że nie ma się co dzielić, ale trzeba być razem". "Trzeba pamiętać, że do wyborów idziemy jako Prawo i Sprawiedliwość, jako Zjednoczona Prawica, ale idziemy przede wszystkim jako biało-czerwoni" - mówił w sobotę w Stalowej Woli szef PiS.

Udział polityków w proteście spotkał się z krytyką części środowisk rolniczych. "Albo się pomaga ludziom, albo się uprawia politykę. PiS ma prawo robić politykę. Natomiast jeśli chodzi o związek zawodowy, nie wiem, jaki ma interes, żeby organizować z partią jakieś marsze" - stwierdził w rozmowie z portalem onet.pl Sławomir Izdebski, przewodniczący OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych. Dodał również, że organizacja nie podjęła jeszcze decyzji, czy wziąć udział w wydarzeniu. Z kolei Marek Duszyński, przewodniczący związku zawodowego "Samoobrona" w rozmowie ze wspomnianym już portalem do perspektywy wspólnej demonstracji odnosi się pozytywnie. Zaznaczył jednak, że jego organizacja również nie zdecydowała, czy weźmie udział w proteście.

Rolnicy strajkowali w Warszawie w marcu. Zatrzymano 55 osób

Ostatni strajk organizowany przez NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność w Warszawie odbył się 6 marca. Wówczas doszło do zamieszek z policją. Część demonstrantów rzucało kostką brukową w policjantów. W efekcie 13 funkcjonariuszy zostało rannych. Ostatecznie zatrzymano 55 osób. Część z nich znajdowała się pod wpływem alkoholu.

Będą zmiany w Zielonym Ładzie

Strajk rolników jest wyrazem ich sprzeciwu m.in. dla założeń Zielonego Ładu, czyli pakietu ustaw, które mają pozwolić Unii Europejskiej na osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Protesty rolników, nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach Europy, najwidoczniej przynoszą efekt, ponieważ, jak zapowiedział w zeszłym tygodniu unijny komisarz do spraw rolnictwa, Janusz Wojciechowski, część założeń Zielonego Ładu zostanie zmieniona. Wymienił on m.in. obowiązek ugorowania. Ten zostanie zniesiony i zastąpiony ekoschematem, za który rolnicy będą otrzymywać pieniądze.