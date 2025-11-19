W skrócie Chińska marka GAC wprowadza do Polski luksusowego SUV-a Hyptec HT i angażuje Vito Bambino do kampanii reklamowej.

Hyptec HT wyróżnia się bogatym wyposażeniem, imponującymi osiągami i dużym zasięgiem na jednym ładowaniu.

Oprócz Hyptec HT, GAC oferuje w Polsce także crossovera Aion V, a Vito Bambino jest obecnie jednym z najpopularniejszych polskich wokalistów.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

GAC, podobnie jak wiele innych marek pochodzących z Państwa Środka, coraz lepiej radzi sobie na światowym rynku samochodów elektrycznych. Producent z Kantonu zamierza teraz podbić Polskę. Do kampanii reklamowej wziął znanego polskiego wokalistę, Vito Bambino.

Hyptec HT to drugi model GAC oferowany w Polsce materiały prasowe

Hyptec HT to luksusowy SUV

W 2023 r. swoją premierę miał Hyptec HT, czyli elektryczny SUV z segmentu E z nadwoziem w stylu 5-drzwiowego coupe. Producent deklaruje, że na jednym ładowaniu samochód (szybkie ładowanie ma zająć 20 minut) jest w stanie przejechać trasę z Warszawy do Gdańska. Zasięg łącznie wynosi 445 km.

W Hyptec HT najbardziej doceniłem coś czego nie byłem świadomy, że tak bardzo mi brakuje… Ciszę, która pozwoliła mi rozmawiać z rodziną i innymi pasażerami bez dodatkowo wzmocnionego głosu, tylko tak jakbyśmy rozmawiali w domu. Ciszę, która inspiruje, bo za oknem widać, że świat nadal pędzi w dzikim tempie. Ciszę, za którą tęskniłem

GAC Hyptec HT. Co to za samochód?

Hyptec HT to SUV napędzany silnikiem o mocy 244 KM, który czerpie energię z baterii o pojemności 72,7 kWh. Silnik elektryczny umieszczony jest przy tylnej osi, wg danych fabrycznych samochód rozpędza się do 100 km/h w 7 s.

Wymiary Hypteca HT to 4935 mm (długość) x 1920 mm (szerokość) x 1700 mm (wysokość). Rozstaw osi mierzy 2935 mm.

Jedna wersja wyposażeniowa z bogatą ofertą

GAC Hyptec HT jest dostępny tylko w jednej wersji wyposażeniowej. Samochód posiada m.in. 22 głośniki, tapicerkę wykonana z naturalnej skóry oraz ośmiopunktowy masaż fotela kierowcy i pasażera z podgrzewanymi siedzeniami w drugim rzędzie. Poza tym kierowca oraz pasażerowie otrzymują panoramiczny dach z elektryczną roletą i system kamer 360°.

Hyptec HT jest jednym z dwóch modeli GAC oferowanych w Polsce. Poza nim kupić możemy również mniejszego crossovera Aion V. Druga generacja tego pojazdu trafiła do sprzedaży w 2024 r.

Kim jest Vito Bambino?

Vito Bambino to urodzony w Katowicach w 1988 r. wokalista i lider zespołu Bitamina. Artysta ma na swoim koncie dwa albumy solowe, dwa albumy nagrane z Męskim Graniem Orkiestrą oraz jedną EP. To właśnie minialbum "Def Jam World Tour: London", będący kolaboracją między Vito, raperem Fukajem i wokalistą Danielem Godsonem, jest jego najnowszym wydawnictwem. Projekt ukazał się w marcu 2025 r. nakładem Def Jam.

JAECOO 7 już w Polsce. Z tą ceną i wyposażeniem to będzie hit Interia.pl INTERIA.PL