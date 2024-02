Uwaga na wojskowe pojazdy na drogach. Ważny apel do Polaków

Już od najbliższego poniedziałku na wielu polskich drogach będzie można spotkać wojskowe kolumny. I chociaż nie ma powodów do niepokoju, to wojsko ma do świadków przemarszu bardzo ważny apel.

Zdjęcie Od poniedziałku to może być częsty widok na polskich drogach / NewsLubuski / East News