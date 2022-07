Uber miał specjalny przycisk awaryjny. Używano go, by ukrywać oszustwa

Z dokumentów upublicznionych przez dziennik "The Guardian" wynika, że Uber posiadał awaryjny przycisk do blokowania dostępu do komputerów. Według BBC specjalna procedura miała być stosowana w przypadku kontroli śledczych w oddziałach firmy. Raz miał użyć jej sam dyrektor przedsiębiorstwa Travis Kalanick. Jest to ciąg dalszy afery związanej z Uberem, o której pisaliśmy kilka dni temu.

Zdjęcie "The Guardian" opublikował tzw. akta Ubera. / Wojtek Laski / East News