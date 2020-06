Trwa proces policjanta oskarżonego o śmierć ściganego motocyklisty

Sąd Rejonowy w Olsztynie wyznaczył na 18 sierpnia nowy termin rozprawy w sprawie policjanta oskarżonego o niedopełnienie obowiązków służbowych i spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginął motocyklista.

Zdjęcie / Bezpieczeństwo Wypadek podczas policyjnego pościgu. Radiowóz przejechał po motocykliście?

Jak poinformował PAP rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie Olgierd Dąbrowski-Żegalski, proces w tej sprawie miał rozpocząć się w środę, jednak z uwagi na chorobę sędzi sprawa została zdjęta z wokandy i wyznaczono nowy termin na dzień 18 sierpnia.



Funkcjonariusza policji Karola S. Prokuratura Rejonowa w Giżycku oskarżyła o niedopełnienie obowiązków służbowych i spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Za takie przestępstwo grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.



Sprawa dotyczy zdarzenia z 22 kwietnia 2019 r. w Dobrym Mieście. Według ustaleń prokuratury Karol S. wraz z innym policjantem pełnił w tym dniu służbę w nieoznakowanym radiowozie, którego był kierowcą.



Około godz. 16 funkcjonariusze zauważyli wyjeżdżający ze stacji paliw motocykl typu Cross bez tablic rejestracyjnych, po czym postanowili zatrzymać go do kontroli. Karol S. włączył sygnały dźwiękowe i świetlne i ruszył za nim w pościg. Jednak motocyklista nie reagował. Oba pojazdy poruszały się z prędkością ponad 100 km/h.



W ocenie śledczych, po tym jak pościg przeniósł się na drogę szutrową, Karol S. miał nie zachować szczególnej ostrożności i nie utrzymać odstępu niezbędnego do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się ściganego. W wyniku takiego zachowania kierowcy radiowozu miało dojść do uderzenia przodem samochodu w tylne koło motocykla, co w konsekwencji spowodowało upadek i śmierć 23-letniego motocyklisty.



Policjant w toku prokuratorskiego śledztwa nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.