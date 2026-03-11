Toyota C-HR w specjalnej ofercie. Japończycy obniżają ceny crossovera

Wyprzedaż rocznika może być dobrym momentem na zakup popularnego crossovera. Toyota rozpoczęła promocję na model C-HR z rocznika 2025. Rabaty sięgają ponad 20 tys. zł, co może przyciągnąć klientów szukających hybrydowego auta.

Czerwony Toyota C-HR 2025 jedzie po pustej miejskiej drodze, widoczne ostre linie i tylne światła LED.
Toyota C-HR z rocznika 2025 objęta jest promocją z rabatami przekraczającymi 20 tys. zł w wybranych wersjach, takich jak Style, Executive i GR SPORT.Toyotamateriały prasowe

Toyota C-HR w promocji. Rabaty przekraczają 20 tys. zł

Wyprzedaż rocznika 2025 obejmuje Toyoty C-HR z napędem 1.8 Hybrid o mocy 140 KM. Samochody dostępne są w kilku wersjach wyposażenia, w tym Style, Executive oraz GR SPORT.

Największe obniżki dotyczą wersji Style. Po uwzględnieniu rabatu oraz tzw. Ekobonusu wynoszącego 1,5 proc. cena samochodu zaczyna się od 137,6 tys. zł. Oznacza to obniżkę o około 20,3 tys. zł względem ceny katalogowej.

Czerwony, nowoczesny miejski crossover z czarnym dachem zaparkowany przy krawężniku, widoczny z góry na tle asfaltowej ulicy i chodnika.
Największe obniżki dotyczą wersji Style. Po uwzględnieniu rabatu oraz tzw. Ekobonusu wynoszącego 1,5 proc. cena samochodu zaczyna się od 137,6 tys. zł. Toyotamateriały prasowe

Według danych producenta hybrydowy układ napędowy w tym modelu zużywa średnio od 4,7 l paliwa na 100 km.

Toyota C-HR Style - wyposażenie i cena

Podstawową wersją objętą promocją jest odmiana Style. Samochód w tej konfiguracji oferuje rozbudowane wyposażenie standardowe.

Na liście elementów znajdują się m.in.: 18-calowe felgi aluminiowe, system multimedialny Toyota Smart Connect+ z ekranem 12,3 cala, podgrzewane przednie fotele i kierownica, bezkluczykowy dostęp do auta, przyciemniane tylne szyby oraz bezprzewodowa ładowarka do smartfona.

Standardem jest także pakiet systemów bezpieczeństwa Toyota T-MATE, który obejmuje m.in. system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z funkcją automatycznego hamowania. Opcjonalnie dostępny jest pakiet Bi-Tone w cenie 3,5 tys. zł, który obejmuje dach lakierowany w kontrastowym kolorze fortepianowej czerni.

Toyota C-HR Executive i GR SPORT również z rabatem

Promocja obejmuje także wyższe wersje wyposażenia. Toyota C-HR Executive po rabacie i Ekobonusie kosztuje 154,4 tys. zł, czyli około 18,5 tys. zł mniej od ceny katalogowej.

W tej odmianie dostaniemy m.in.: skórzaną tapicerkę, elektrycznie regulowany fotel kierowcy, elektrycznie otwieraną pokrywę bagażnika, reflektory LED i 19-calowe felgi aluminiowe.

Wnętrze nowoczesnego samochodu z cyfrowym zestawem wskaźników za kierownicą, dużym centralnym ekranem multimedialnym, czarną deską rozdzielczą z czerwonymi akcentami oraz wygodnymi siedzeniami z tapicerką materiałową.
Promocja obejmuje także wyższe wersje wyposażenia. Toyota C-HR Executive po rabacie i Ekobonusie kosztuje 154,4 tys. zł, czyli około 18,5 tys. zł mniej od ceny katalogowej.Toyotamateriały prasowe

W sprzedaży znajduje się także sportowa odmiana GR SPORT z napędem 1.8 Hybrid. Cena po rabacie wynosi 155,3 tys. zł, czyli około 18,6 tys. zł mniej niż w standardowej ofercie. Wnętrze tej wersji wyróżnia się tapicerką z materiału Ultrasuede, a standardowym elementem wyposażenia jest także wyświetlacz przezierny HUD.

Czerwony nowoczesny samochód typu SUV zaparkowany przy krawężniku na tle futurystycznego budynku z metalowymi, geometrycznymi panelami.
Wersje Executive oraz GR SPORT można dodatkowo wyposażyć w pakiet Tech, który kosztuje 9 tys. zł.Toyotamateriały prasowe

Pakiet Tech rozszerza wyposażenie

Wersje Executive oraz GR SPORT można dodatkowo wyposażyć w pakiet Tech, który kosztuje 9 tys. zł. Pakiet rozszerza wyposażenie m.in. o: reflektory Matrix LED, adaptacyjne światła drogowe, system doświetlania zakrętów, asystenta zmiany pasa ruchu, system automatycznego parkowania oraz monitor panoramiczny z kamerami 360 stopni. System obejmuje także dodatkowe funkcje wspomagające kierowcę w sytuacji ryzyka kolizji.

Konkurencja Toyoty C-HR nie śpi

W segmencie kompaktowych crossoverów konkurencja jest bardzo silna. Kia w promocji na model Sportage z rocznika 2025 oferuje rabaty sięgające 12 tys. zł dla wersji hybrydowej oraz do 17 tys. zł w limitowanej odmianie Anniversary. Samochód dostępny jest m.in. z napędem 1.6 T-GDi HEV o mocy 210 KM, opcjonalnym napędem na cztery koła oraz cyfrowymi zegarami i ekranem multimedialnym o przekątnej 12,3 cala.

Srebrny SUV marki Kia stoi zaparkowany na brukowanym placu przed drewnianą i betonową ścianą, auto posiada charakterystyczne czarne wykończenia oraz nowoczesny design świateł.
Kia w promocji na model Sportage z rocznika 2025 oferuje rabaty sięgające 12 tys. zł.Kiamateriały prasowe

Nissan z kolei w wyprzedaży obejmującej model Qashqai oferuje korzyść do 22 tys. zł, promocyjne ubezpieczenie za 1 proc. wartości auta oraz finansowanie z RRSO 0 proc. W ofercie znajduje się m.in. wersja z napędem e-POWER o mocy 190 KM.

Czerwony nowoczesny samochód typu SUV marki Nissan porusza się po asfaltowej jezdni miejskiej, w tle znajdują się wielokondygnacyjne budynki mieszkalne oraz pas zieleni oddzielający ulicę.
Nissan z kolei w wyprzedaży obejmującej model Qashqai oferuje korzyść do 22 tys. zł.Piotr KrólINTERIA.PL

Na tym tle Toyota stawia przede wszystkim na oszczędny napęd 1.8 Hybrid 140 KM oraz rabaty przekraczające 20 tys. zł w wybranych wersjach C-HR.

