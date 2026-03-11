W skrócie Toyota C-HR z rocznika 2025 objęta jest promocją z rabatami przekraczającymi 20 tys. zł w wybranych wersjach, takich jak Style, Executive i GR SPORT.

Podstawowa wersja Style oferuje m.in. 18-calowe felgi, system Toyota Smart Connect+ z ekranem 12,3 cala, podgrzewane fotele i kierownicę, bezkluczykowy dostęp oraz systemy bezpieczeństwa Toyota T-MATE.

Wersje Executive oraz GR SPORT można rozbudować o pakiet Tech za 9 tys. zł, a konkurencyjne modele, takie jak Kia Sportage czy Nissan Qashqai, również oferują rabaty i dodatkowe korzyści w wyprzedaży rocznika.

Toyota C-HR w promocji. Rabaty przekraczają 20 tys. zł

Wyprzedaż rocznika 2025 obejmuje Toyoty C-HR z napędem 1.8 Hybrid o mocy 140 KM. Samochody dostępne są w kilku wersjach wyposażenia, w tym Style, Executive oraz GR SPORT.

Największe obniżki dotyczą wersji Style. Po uwzględnieniu rabatu oraz tzw. Ekobonusu wynoszącego 1,5 proc. cena samochodu zaczyna się od 137,6 tys. zł. Oznacza to obniżkę o około 20,3 tys. zł względem ceny katalogowej.

Według danych producenta hybrydowy układ napędowy w tym modelu zużywa średnio od 4,7 l paliwa na 100 km.

Toyota C-HR Style - wyposażenie i cena

Podstawową wersją objętą promocją jest odmiana Style. Samochód w tej konfiguracji oferuje rozbudowane wyposażenie standardowe.

Na liście elementów znajdują się m.in.: 18-calowe felgi aluminiowe, system multimedialny Toyota Smart Connect+ z ekranem 12,3 cala, podgrzewane przednie fotele i kierownica, bezkluczykowy dostęp do auta, przyciemniane tylne szyby oraz bezprzewodowa ładowarka do smartfona.

Standardem jest także pakiet systemów bezpieczeństwa Toyota T-MATE, który obejmuje m.in. system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z funkcją automatycznego hamowania. Opcjonalnie dostępny jest pakiet Bi-Tone w cenie 3,5 tys. zł, który obejmuje dach lakierowany w kontrastowym kolorze fortepianowej czerni.

Toyota C-HR Executive i GR SPORT również z rabatem

Promocja obejmuje także wyższe wersje wyposażenia. Toyota C-HR Executive po rabacie i Ekobonusie kosztuje 154,4 tys. zł, czyli około 18,5 tys. zł mniej od ceny katalogowej.

W tej odmianie dostaniemy m.in.: skórzaną tapicerkę, elektrycznie regulowany fotel kierowcy, elektrycznie otwieraną pokrywę bagażnika, reflektory LED i 19-calowe felgi aluminiowe.

W sprzedaży znajduje się także sportowa odmiana GR SPORT z napędem 1.8 Hybrid. Cena po rabacie wynosi 155,3 tys. zł, czyli około 18,6 tys. zł mniej niż w standardowej ofercie. Wnętrze tej wersji wyróżnia się tapicerką z materiału Ultrasuede, a standardowym elementem wyposażenia jest także wyświetlacz przezierny HUD.

Pakiet Tech rozszerza wyposażenie

Wersje Executive oraz GR SPORT można dodatkowo wyposażyć w pakiet Tech, który kosztuje 9 tys. zł. Pakiet rozszerza wyposażenie m.in. o: reflektory Matrix LED, adaptacyjne światła drogowe, system doświetlania zakrętów, asystenta zmiany pasa ruchu, system automatycznego parkowania oraz monitor panoramiczny z kamerami 360 stopni. System obejmuje także dodatkowe funkcje wspomagające kierowcę w sytuacji ryzyka kolizji.

Konkurencja Toyoty C-HR nie śpi

W segmencie kompaktowych crossoverów konkurencja jest bardzo silna. Kia w promocji na model Sportage z rocznika 2025 oferuje rabaty sięgające 12 tys. zł dla wersji hybrydowej oraz do 17 tys. zł w limitowanej odmianie Anniversary. Samochód dostępny jest m.in. z napędem 1.6 T-GDi HEV o mocy 210 KM, opcjonalnym napędem na cztery koła oraz cyfrowymi zegarami i ekranem multimedialnym o przekątnej 12,3 cala.

Nissan z kolei w wyprzedaży obejmującej model Qashqai oferuje korzyść do 22 tys. zł, promocyjne ubezpieczenie za 1 proc. wartości auta oraz finansowanie z RRSO 0 proc. W ofercie znajduje się m.in. wersja z napędem e-POWER o mocy 190 KM.

Na tym tle Toyota stawia przede wszystkim na oszczędny napęd 1.8 Hybrid 140 KM oraz rabaty przekraczające 20 tys. zł w wybranych wersjach C-HR.

