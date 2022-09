Ten kamper nie mógł nazywać się inaczej. Poznajcie Mamutha z Polski

Porady Co się stanie, gdy masz diesla i zapomnisz o dolewaniu AdBlue?

Kamper wygląda imponująco, bo jego zabudowa oparta jest na znanym niemieckim wszędołazie - Unimogu U3000. Słynie on ze swojej niezawodności, dlatego wykorzystywana jest w rolnictwie, leśnictwie, straży pożarnej, a nawet w wojsku. Polska firma Xplorecamp połączyła ją z przestronnym kontenerem wyprawowym, który zapewnia komfort mieszkania w każdych warunkach.

Zdjęcie Kamper na Unimogu / Xplorecamp /

Kamper na Unimogu

W kamperze znalazła się pełnowymiarowa łazienka z brodzikiem i umywalką czy multimedia z 32-calowym telewizorem, radiem ze wzmacniaczem, 4 głośnikami i subwooferem. Wygodę zapewnia też klimatyzacja, która może działać bez kampingowej infrastruktury, wszystko dzięki panelom fotowoltaicznym zamontowanym na całym dachu. To z założenia kamper samowystarczalny.

Takim kamperem można pojechać praktycznie wszędzie, bo jest przystosowany do wszelkich warunków terenowych. Ma pancerną konstrukcję, napęd na cztery koła, a przy tym manewrowanie nie sprawia problemu. Testowaliśmy go zarówno na autostradach, jak i w trudniejszym terenie, np. podczas przejażdżki korytem rzeki. Gdy wpadliśmy na pomysł jego budowy, intencja była taka, by sprawdził wszędzie, zarówno na sawannie w Afryce czy w północnych, zimnych rejonach Skandynawii mówi Krzysztof Przybek z Xplorecamp

Pomysłodawcy kampera przyznają, że przy jego tworzeniu pozwolili sobie na rozmach, ograniczała ich tylko własna wyobraźnia. Trudno go nie zauważyć: jest potężny, ma zapasowe koło zamontowane na dachu kabiny, do tego ozdobiony jest abstrakcyjną grafiką. To dzieło designera, który okleił pojazd specjalną folią, by jeszcze bardziej podkreślić jego oryginalny wygląd.

Zdjęcie Kamper na Unimogu / Xplorecamp /

Twórcy Mamutha nie podają informacji o tym, ile środków i czasu poświęcili na budowę tego wyjątkowego kampera. Na stronie projektu nie ma też informacji o kosztach ewentualnego najmu auta, ale Mamutha można znaleźć na Camptoo, czyli platformie łączącej właścicieli kamperów z chętnymi do ich wynajęcia. Tygodniowy koszt najmu wynosi nieco ponad 40 tys. zł. Przy dłuższych okresach ceny za dzień są nieco niższe, ale wciąż mówimy o kosztach oscylujących w granicy 5,5 tys. zł na dobę. Zwykłe kampery na platformie Camptoo można nająć już od 200-300 zł za dobę.