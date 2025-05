Załatwianie spraw urzędowych to nieodłączny element życia każdego kierowcy. Aby móc jeździć samochodem lub motocyklem, trzeba prędzej czy później, odwiedzić Starostwo Powiatowe, aby odebrać swoje uprawnienia, zarejestrować lub wyrejestrować swój pojazd. W wielu przypadkach wiązało się to z koniecznością odebrania numerku i oczekiwania na wywołanie do okienka, co nie wszystkim sprawiało przyjemność.