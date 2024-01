Straż Graniczna ma nowe pojazdy za 4 mln zł. Wjadą niemal wszędzie

Do oddziałów Straży Granicznej trafiają kolejne z zakupionych jeszcze w zeszłym roku pojazdów. W najbliższym czasie oddziały SG w dwóch województwach otrzymają nowe quady, których możliwości offroadowe znacząco przewyższają to, co oferuje większość samochodów terenowych.

Zdjęcie Straż Graniczna zakupiła nowe quady / Straż Graniczna /